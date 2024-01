20. Erinnerungstag im deutschen Fußball: Das ist das Rahmenprogramm der VfB-Partie gegen Leipzig

1 Im Rahmen des VfB-Spiels gegen Leipzig wird des früheren VfB-Spielers und späteren Trainers Lothar Weise gedacht werden. Foto: Baumann

Immer wenn ein Spieltag in der Fußball-Bundesliga auf den 27. Januar fällt oder rund um diesen Termin stattfindet, ist das Rahmenprogramm gesetzt: Der Erinnerungstag des deutschen Fußballs findet statt. Anlässlich dieses Tages wird den Holocaust-Opfern gedacht, die während der Schreckensherrschaft des Nazi-Regimes zwischen 1933 und 1945 ums Leben kamen oder darunter leiden mussten. Just an diesem Tage vor nun 89 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit.