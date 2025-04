1 Das Burladinger Ortsschild wurde schon über 20 mal geklaut. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Katzenhirn in Bayern, Witzhelden in Nordrhein-Westfalen und Pissen in Sachsen-Anhalt: Deutschland hat so einige fragwürdige Ortsnamen. Doch was sind die größten „Ausreißer“ in unserer Region? Wir haben uns umgeschaut.









Link kopiert



In Baden-Württemberg gibt es aktuell 1101 Gemeinden. Dass da auch der ein oder andere ungewöhnliche Name dabei ist, liegt in der Natur der Sache. Doch was sind die kuriosesten Namen in der Schwabo-Region?