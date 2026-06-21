20. Ausgabe des Seelbacher Events: Läufer zeigen bei Sonnewendlauf trotz sengender Hitze sportliche Hochleistungen

Rabea Schöneborn, Omar Tareq und die Staffel mit Merhawi Micael und Florian Walz haben sich als Gesamtsieger in die Annalen des Seelbacher Sonnwendlaufs eingetragen.
Trotz Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke war das Interesse am runden Sonnwendlauf-Geburtstag am Freitag riesig. Bereits im Vorfeld hatte der TV Seelbach mit 1260 Voranmeldungen einen neuen Rekord zu verzeichnen. Die große Hitze schreckte dann aber doch den einen oder anderen Läufer ab, 1123 Sportler beendeten die verschiedenen Wettbewerbe des Tages.