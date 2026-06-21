20. Ausgabe des Seelbacher Events: Läufer zeigen bei Sonnewendlauf trotz sengender Hitze sportliche Hochleistungen

Rabea Schöneborn, Omar Tareq und die Staffel mit Merhawi Micael und Florian Walz haben sich als Gesamtsieger in die Annalen des Seelbacher Sonnwendlaufs eingetragen.

Trotz Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke war das Interesse am runden Sonnwendlauf-Geburtstag am Freitag riesig. Bereits im Vorfeld hatte der TV Seelbach mit 1260 Voranmeldungen einen neuen Rekord zu verzeichnen. Die große Hitze schreckte dann aber doch den einen oder anderen Läufer ab, 1123 Sportler beendeten die verschiedenen Wettbewerbe des Tages.

Aufgrund des großen Andrangs wurde der Start des Hauptlaufs kurzerhand um zehn Minuten nach hinten verlegt, um 20.10 Uhr schickte Streckenchef Christian Ebert das Jubiläumsfeld auf die Strecke. Die Sonne hatte sich zu diesem Zeitpunkt hinter die Wolken geschoben, was die Temperaturen etwas drückte.

Omar Tareq erreicht das Ziel nach weniger als 32 Minuten

An der Spitze des Hauptlaufs lieferte Streckenrekordinhaber Omar Tareq vom Verein Lauffreunde Freiburg eine Demonstration seiner Klasse. Mit einem beeindruckenden Lauf über die zehn Kilometer erreichte er nach 31:35 Minuten das Ziel und gewann die Gesamtwertung der Männer mit deutlichem Vorsprung. Der Kampf um die weiteren Podestplätze war deutlich spannender.

Timo Volk vom RVC Prechtal sicherte sich in starken 34:19 Minuten Rang zwei, gefolgt von Nicolas Adler von der Sparkasse Hanauerland, der nach 34:34 Minuten als Dritter ins Ziel lief. Noch einen Kilometer vor Ende durfte sich auch der gebürtige Seelbacher Michael Schrempp von den Roadrunners Südbaden noch Hoffnungen auf Rang drei machen, musste sich dann aber doch geschlagen geben.

Rund 3000 Zuschauer jubeln den Läufen zu

Auch bei den Frauen wurde den 3000 Zuschauern am Streckenrand Spitzensport geboten. Marathonspezialistin Rabea Schöneborn aus Berlin, die auch bei ihrem zweiten Auftritt in Seelbach für das Team Peter-Huber-Kältemaschinenbau antrat, lieferte ein gutes Rennen ab und gewann die Frauenwertung in 36:07 Minuten. Mit dieser Leistung platzierte sie sich auch auf Rang acht der Gesamtwertung. Entsprechend zufrieden zeigte sich die Siegerin nach dem Rennen. „Ich war tatsächlich etwas schneller, als ich zuvor gedacht hatte, habe mich auch vom Publikum und den anderen Läufern um mich herum mitreißen lassen. Valerie Moser ist stark angegangen, hintenraus hatte ich als Marathonläuferin dann mehr Körner“, so Schöneborn.

Besonders angetan zeigte sich die Spitzenläuferin erneut von der Atmosphäre. Die abwechslungsreiche Strecke, die vielen Zuschauer und die Gastfreundschaft der Menschen vor Ort würden den Sonnwendlauf zu etwas Besonderem machen. „Es ist alles sehr herzlich, die Menschen sind super nett und die Stimmung an der Strecke ist toll. Mir gefällt es in Seelbach, ich komme gerne hierher“, erklärte die Gesamtsiegerin.

Hinter ihr zeigte Valerie Moser vom Running Team Ortenau mit 37:32 Minuten ebenfalls eine starke Leistung und bestätigte ihren zweiten Platz aus dem Vorjahr. Das Podium komplettierte Franziska Schmieder von der LG Brandenkopf in 38:25 Minuten.

143 Teams treten beim Staffelwettbewerb an

Einer riesigen Beliebtheit erfreute sich einmal mehr der Staffelwettbewerb, 143 Staffelteams kamen in die Wertung. Den Gesamtsieg sicherte sich das Team Geflügelhof Zapf mit den Läufern Merhawi Micael und Florian Walz. In beeindruckenden 33:54 Minuten liefen sie nicht nur zum Sieg in der Männerwertung, sondern erzielten auch die schnellste Staffelzeit. Auf den weiteren Plätzen folgten Christian Kühmle und Georg Göppert (TV Diersburg, 38:04 Minuten) sowie das Team Kona Factory/Bike-Ranch mit Markus Raunig und Markus Ziegler in 38:48 Minuten.

Bereits am Nachmittag hatte der Lauf-Nachwuchs seinen großen Auftritt, 185 Kids gingen über die 333, 700, 1400 und 2000 Meter langen Strecken ins Rennen – lautstark angefeuert von Eltern, Großeltern und Freunden.

Veranstalter ziehen positives Fazit

Als die letzte Läuferin des Hauptlaufes nach 1:21:32 das Ziel erreicht hatte, zog Orgachef Thomas May vom TV Seelbach ein positives Fazit. „Wir hatten keine gravierenden gesundheitlichen Zwischenfälle, was angesichts der Temperaturen das Wichtigste ist. Auch die lokalen Unwetter haben einen Bogen um Seelbach gemacht. Wir sind glücklich und dankbar angesichts der Treue unserer Läuferinnen und Läufer, Zuschauer, Helfer und Partner.“

Bürgermeister Michael Moser, der mit seiner Frau Sarah im Staffelwettbewerb antrat und die Gewinner bei der Siegerehrung auszeichnete, zollte den Organisatoren und allen Helfern ein riesiges Kompliment. „Es war wieder ein großartiger Lauftag. Diese Begeisterung der Sportler und Zuschauer zu erleben, ist wirklich einzigartig und nur möglich, weil sich über 240 Helferinnen und Helfer und die Partner mit Herzblut für dieses Event einsetzen.“

Für den guten Zweck

Eine Stunde vor dem Hauptlauf setzte sich der „Lauflos“-Charity Run über drei Kilometer und ohne Zeitmessung in Bewegung. 166 Hobbysportler gingen zugunsten der DKMS an den Start. 59 neue Registrierungen potenzieller Stammzellspender sammelte die DKMS bei der begleitenden Registrierungsaktion in der Seelbacher Sporthalle ein.