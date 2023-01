Das war am närrischen Wochenende in der Region los

13 Dutzende Liebhaber und Freunde der fünften Jahreszeit rannten der Narrenzunft Nordstetten beim beliebten Geißbockball in der Turn- und Festhalle regelrecht die Türen ein. Foto: Wagner

Auch dieses Wochenende stand wieder ganz im Zeichen der Fasnet. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.















Vielerorts waren am Wochenende wieder die Narren unterwegs, aber auch sonst war einiges geboten. Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Die Schwenninger Narrenzunft präsentierte die Saalfasnet während des Eröffnungsballs von ihrer schönsten Seite.

"Spot on!", "Licht an" hieß es am Freitag und Samstag beim traditionellen Bunten Abend in Schonach. Unter diesem Motto präsentierte der Turnverein Schonach an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein spektakuläres Programm vor ausverkauftem Haus.

Der TSV Ebingen hat das erste "Spo(r)tlight" seit 2020 gefeiert.

Mit einem sehr beeindruckenden Nachtumzug haben die Hechinger Zollerhexen am Samstagabend ihr 33-jähriges Bestehen gefeiert. 1900 Hästräger, 52 Gruppen, 1200 Zuschauer – da war einiges los. Zuvor zog am Nachmittag der Nachwuchs des Narrenfreundschaftsrings Zollern-Alb durch Hechingen.

15 Mitglieder-Zünfte haben beim 39. Ringtreffen des Narrenrings Alb-Lauchert die Alemannenhalle in Stetten am kalten Markt und das angebaute Festzelt regelrecht geflutet. Nach drei Jahren Pandemie waren sie kaum noch zu halten.

Zum zweiten Mal trafen sich am Wochenende in Haigerloch nahezu alle Narrenvereine der Gesamtstadt. Nach einem Nachtumzug ging es am Samstag zum Feiern in die prall gefüllte Witthauhalle.

Hexentänze und Guggenmusik – beim Brauchtumsabend der Buchental-Hexa und -Deifel aus und in Gültlingen war es laut und fröhlich. Rund 650 Narren aus 30 Zünften ließen ihrer Freude an der Fasnet freien Lauf. Ein aufregendes Programm heizte die Stimmung zusätzlich an.

Begeisternd, eindrucksvoll und mit einem Power-Programm meldete sich die Fasnet in der Sulzer Stadthalle im Backsteinbau beim Narrenfreundschaftstreffen der Sulzer Hexen am Samstagabend zurück.

Die Narrenzunft Dornhan hat am Sonntag mit einem großen Umzug ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Rund 3000 Hästräger sorgten für ein buntes Spektakel.

Mit einem langen Nachtumzug mit fast 30 Zünften und einem noch längeren Fest feierten die Hochsteiger Hexen am Wochenende ihr 50-Jahres-Jubiläum in den Straßen und in der Gemeindehalle in Lauterbach.

Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der CDU-Kreisverbände Rottweil und Tuttlingen in der Rottweiler Stadthalle wurde der 73-jährige Volker Kauder für sein politisches Lebenswerk geehrt.

Krieg, Inflation, Klima – die Welt befindet sich im Krisenmodus. Doch Oberbürgermeister Julian Osswald steuert dagegen: Beim Neujahrsempfang der Stadt Freudenstadt versuchte er, Mut zu machen.

Die Narrenzunft Nordstetten freute sich über ausverkaufte Halle samt Barzelt. Die Stimmung war ausgelassen; die Tanzgruppen wurden bejubelt.

Einen bunten und fröhlichen Abend mit einer losen Mischung aus Hexentanz, Showtanz und Guggenmusik feierten die Weiherhexen aus Empfingen ausgelassen am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Wiesenstetten.

Der traditionelle Kappenabend der Ergezinger Narren und eigentliche Auftakt der Ergenzinger Saalfasnet wurde am Samstagabend zum Volltreffer.

Mehr als 20 Gastvereine und Narrenzünfte nahmen an der 17. Narrennacht der Loßburger Narrenzunft teil. Showtänze und Guggenmusikgruppen waren Teil eines abwechslungsreichen Programms.

In Eutingen stand am Wochenende der Eröffnungsball der Narrenzunft auf dem Programm. In der Halle präsentierten sich die NZE-Gruppen, das neue Prinzenpaar und Gäste aus der ganzen Region.

Ausverkauft war der Hexaheuler-Ball am Samstag in Baiersbronn-Mitteltal. Eingeladen waren befreundete Guggagruppen aus der näheren Umgebung, Tanzformationen und ein Fanfarenzug. Im Anschluss an das mehrstündige Bühnenprogramm lud DJ Flixxe das Partyvolk bis spät in die Nacht zum Tanzen ein.

Ortenaukreis

Mit "Memories" hat der Sportverein Solidarität am Wochenende Höhepunkte aus 40 Jahren Rollkunstlauf in Lahr präsentiert. Für den Verein war es nach 2020 der zweite Neuanfang.

Nach mehrjähriger Corona-Zwangspause hat die Narrenzunft Hornig Orschweier (NZO) nun endlich wieder zu ihrem Bunten Abend als traditionellem Glanzpunkt ihrer Fasent-Saison eingeladen.