In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Upper Saw Festival in Dotternhausen, Herbstfest in Salzstetten oder das Jubiläum der Feuerwehr in Egenhausen: Am Wochenende war in der Region viel los.

Eine Auswahl der Veranstaltungen gibt es hier, sortiert nach Landkreisen.

Mit einem kleinen Festakt auf dem Osianderplatz vor dem Franziskaner beging der Förderverein der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen das 25-jährige Bestehen bei herrlichem Herbstwetter.

Im Rahmen des Tages der Feuerwehr gingen in Villingen die Höhenretter bei ihrer Schau-Übung nicht nur in die Luft, sondern symbolisch auch unterirdisch in die Grube, um Verunfallten zu helfen.

Beim Blaulichttag in der Donaueschinger Innenstadt nutzten am Samstag vier Einsatzorganisationen die Chance, einen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Das Publikum informierte sich über die einzelnen Aufgabengebiete in Theorie und Praxis.

Ein toller Erfolg für den Handelsplatz Schwenningen war am Wochenende das Kürbisfest auf dem Muslenplatz, welches vom Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) im zweiten Jahr veranstaltet wurde. Weit über 1000 Menschen nutzten tagsüber das vielfältige Angebot, das besonders die Kinder in den Mittelpunkt rückte.

Den Weltkindertag am 21. September gibt es zum 70. Mal, die jungen Bewohner der Nachsorgeklinik in Tannheim feierten den Geburtstag. Bei herrlichem Wetter erwartete die Patientenfamilien ein abwechslungsreiches Festprogramm.

In Dauchingen wurde mit einer großen Feier der neue Dorfplatz eingeweiht. 13 Vereine haben dabei geholfen. Die Einwohner hoffen auf mehr Feste im neuen „Wohnzimmer“ und haben selbst schon einige Ideen für künftige Veranstaltungen.

Die Schwarzwaldbahn-Tage lockten viele tausend Menschen an den Bahnhof nach Triberg.

Ein voller Erfolg wurde die erste gemeinsame Leistungsschau von Furtwangen und Gütenbach im interkommunalen Gewerbegebiet Neueck. Bei sommerlichem Wetter kamen Tausende von Besuchern.

Kreis Rottweil

Im Sonnenschein war bei der ersten „Street Food Fiesta“ auf den Plätzen rund ums Rathaus in Schramberg eine kulinarische Weltreise zu genießen.

Bereits zu Beginn des Festakts „50 Jahre Aichhalden-Rötenberg“ in der Josef-Merz-Halle am Freitagabend wurde ein Zeichen für die Gemeinsamkeiten der beiden Ortsteile gesetzt: Es spielten die Musikvereine „Eintracht“-Rötenberg und Aichhalden unter Leitung der Rötenberger Dirigentin Laura Rall.

Darauf hat der THW-Ortsverband Rottweil lange hingefiebert – jetzt war es soweit: Der Neubau im „Inkom“ in Zimmern wurde eingeweiht und die Besucher strömten zum Tag der offenen Tür.

Die „Dorfrocker“ und deren Fans ließen es wieder ziemlich krachen: Am Freitagabend lockte die Kultband zahlreiche Feierlaunige zum inzwischen 4. Traktor-Open-Air auf den Weilheimer Bleichberg. Sogar eine riesige Polonaise zog über das Festgelände hinweg.

Spielfreudige Bands, gute Stimmung und Abwechslungsreichtum: Beim Upper Saw Festival am Samstag in der Turn- und Festhalle in Dotternhausen bekamen Hard-Rock- und Heavy-Metal-Fans von sieben Bands mächtig was auf die Ohren.

Sonnenschein, angenehme Temperaturen und bestens vorbereitete Organisatoren vom Turnverein Hechingen (TV): Die 12. Auflage des Hechinger Panoramalaufs am Sonntagmorgen stand unter den besten Vorzeichen. Und das resultierte in einer stark steigenden Teilnehmerzahl in der Frühe.

Die Balinger Kicker haben eine solide Fanbasis. Um sich bei den Anhängern zu bedanken, ließ die TSG am Wochenende Oktoberfeststimmung beim Stadion auflaufen. Für Oberbürgermeister Dirk Abel Ehrensache: er sticht das Fass an.

Am Freitag wurde in Horb der Weltkindertag gefeiert. Rund um und in der Hohenberghalle durften sich die Kinder über ein mehr als reiches Angebot an Spielen, Abenteuerparcours und vielem mehr freuen und sich so richtig austoben.

Ein volles Haus gab es beim geselligen Herbstfest des Musikvereins Salzstetten. Die Musikkapellen aus Besenfeld und Weitingen unterhielten bestens.

Jürgen Deppert und Sabine Schief sind die Stars waren beim Mundartfest in Baisingen zu Gast. Die Künstler bescherten dem Publikum einen vergünglichen Abend.

Mit einem neuen Veranstaltungskonzept luden Stadt sowie Handels- und Gewerbeverein (HGV) zu „Fachwerk in Bewegung – Bummeln und Genießen“ nach Dornstetten ein.

Ärzte aus ganz Deutschland und aus Nachbarländern haben sich zum Zweck des fachlichen Austausches und der Weiterbildung am Wochenende beim inzwischen 147. ZAEN-Kongress im Kur- und Kongresszentrum Freudenstadt getroffen.

Die neue mobile Obstpresse der Gemeinde Baiersbronn ist an den Start gegangen. Etliche Zentner Äpfel wurden bei der Einweihung am Samstag angeliefert. Die Veranstaltung, die im Hof der Feuerwehr stattfand, zog viele Interessierte an.

Modern, schlagkräftig, hochmotiviert: so präsentiert sich die Feuerwehr Egenhausen zum 150. Geburtstag. Das Jubiläum wurde am Wochenende mit dem Festakt für geladene Gäste, einer rauschenden Partynacht und einem Festumzug mit 1200 Teilnehmern durch die Straßen der 2200 Einwohner zählenden Gemeinde gefeiert.

Bei seinem Auftritt mit den „Singenden Mönchen“ in der Klosterkirche in Bad Herrenalb hat Tenor Jay Alexander sein Können gezeigt.

Mit einem sechsstündigen Mitmachprogramm hatte die Volkshochschule Oberes Nagoldtal zusammen mit der Jugendkunstschule zu einem Tag der offenen Tür in Nagold eingeladen.

Ortenaukreis

Der „längste Laufsteg im Landkreis“ hat am Samstag für eine gut besuchte Lahrer Innenstadt gesorgt. Das Konzept, Herbst- und Winterkollektionen als „Walk-Act“ zu zeigen, kam gut an.