2. Wirtschaftsgespräch Albstadt: So leise ist der Mittelstand doch nicht

1 Kassandraruf: Jens Meiser in der Technologiewerkstatt Foto: Kistner

Die deutsche Wirtschaft schwächelt und der Mittelstand ganz besonders. Woran das liegt und was zu tun wäre, darum ging es am Mittwoch im „2. Albstädter Wirtschafts- und Hochschulgespräch“. Wie sich zeigte, gibt es keine einfachen Antworten.









Das Motto des Abends war eine verbale Drohgebärde: „Stillstand in Deutschland – anpacken oder abwandern?“, hatten die Veranstalter als Frage in den Veranstaltungstitel hineingeschrieben. Jens Meiser, Chef der Tailfinger Firma Carl Meiser und an diesem Abend Referent und Co-Moderator in einem, versicherte den rund 70 erschienen Gästen – vornehmlich Unternehmerkollegen – , dass man noch giftiger hätte werden können: Die Alternative „... oder leise sterben“ hätte es auch noch gegeben.