In der Vollmaringer Gemeindehalle steigt am 2. und 3. November die zwölfte Auflage des beliebten Kunst- und Handwerkermarktes.

Veranstalter ist wie immer die katholische Kirchengemeinde. Nachdem die Erlöse aus dem Kunst- und Handwerkermarkt sowie aus dem Motorrad-Gottesdienst in der Vergangenheit in die Kirchturm- und Kirchenrenovierung flossen, wird man künftig den Fokus auf soziale Themen in Vollmaringen und Umgebung legen.

„Dieses Jahr haben wir 1000 Euro für den inklusiven Spielplatz beim Sportplatz gespendet“, macht der Kirchengemeinderat und Kunstmarkt-Initiator Walter Volz deutlich.

24 Künstler und Handwerker aus der Region bieten am Wochenende ihre vielfältigen Produkte an: Schafsprodukte in jeder Variation, Dekoartikel, Weihnachtliches und wunderschöne Drechselarbeiten. Im Angebot stehen zudem handgefertigte Wolle, Gehäkeltes für kalte Tage sowie Marzipan und Schokolade aus der Liebenzeller Manufaktur.

100 Preise sind zu gewinnen

Es werden daneben neue Aussteller präsent sein und der Markt ist wieder schön durchgemischt, erklärt der Organisator. Sein Debüt in der Gemeindehalle gibt in diesem Jahr beispielsweise der „Leder-Paul“ aus Bietigheim, der mit seinen Produkten auf Handarbeit und Nachhaltigkeit setzt.

Wie in den Vorjahren findet wieder eine Verlosung statt, bei der an beiden Tagen jeweils 100 Preise winken. Für das leibliche Wohl der Besucher ist ebenfalls gesorgt. Auf der Speisekarte stehen am Samstag gerauchte Bratwürste mit Kartoffelsalat und am Sonntag Schweinebraten mit Spätzle. Erneut erwartet die Besucher eine schmackhafte hausgemachte Kürbissuppe, die von Elke und Walter Volz zubereitet wird. Daneben gibt es natürlich auch Kaffee und eine große Auswahl selbstgebackener Kuchen.

Der Kunst- und Handwerkermarkt in der Vollmaringer Gemeindehalle ist am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.