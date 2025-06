2. Spieltag in Cresbach: Inklusionsliga – Weiterhin enges Rennen um den Titel

Die zehn teilnehmenden Mannschaften, verteilt in zwei Gruppen (VL Baden und VL Württemberg), waren auch aufgrund der Hitze ordentlich gefordert. „Aber trotzdem waren alle mit Eifer dabei“, sagt der Pressereferent Uli Bernhard des Bezirks. Auch die Zuschauer ließen sich von den hohen Temperaturen nicht abschrecken. Der Veranstalter VfB Cresbach sorgte dafür, dass es an Sonnenschirmen und Wassereimern nicht mangelte.

Sportlich gesehen ist besonders die württembergische Liga noch richtig eng. Mit zwölf Zählen führen der SV Zimmern I und die Lebenshilfe Freudenstadt punktgleich die Tabelle an. Doch der 1. CfR Pforzheim I lauert dahinter mit nur zwei Punkten Abstand. Besonders herausragend ist die Torausbeute des Teams aus Zimmern mit 24 Toren aus fünf Spielen. Die Lebenshilfe überzeugt allerdings dagegen mit einer stabilen Abwehr und hat erst zwei Treffer kassiert.

In beiden Ligen an der Spitze

In der badischen Liga grüßt Zimmern ebenfalls von der Spitze. Die zweite Mannschaft des SV ist ebenfalls punktgleich (13) mit der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten. Allerdings hat Zimmern bereits ein Spiel mehr. Vor dem ersten Verfolger 1. CfR Pforzheim II haben beide Teams damit sieben Punkte Vorsprung.

Auch in dieser Liga überzeugt Zimmern mit einer treffsicheren Offensive. Bereits 26 Tore erzielte das Team in sechs Spielen. Allerdings haben die Dornstetter noch kein Spiel verloren und wollen vermutlich, dass das am letzten Spieltag auch so bleibt.