2. Spenden-Wander-Marathon im Teinachtal: Für den guten Zweck auf die Strecke

1 Viele Familien gingen gemeinsam wandern. Foto: Roland Stöß

„Jeder Schritt hilft und schafft Glücksmomente.“ Diesem Motto folgten am Samstag und Sonntag sage und schreibe 1068 Menschen. Sie haben am 2. Schwarzwälder Spenden-Wander-Marathon teilgenommen.









Link kopiert



Auf vier verschiedenen Routen nutzten Ausdauersportler, Hobby-Wanderer, Spaziergänger sowie Familien den Tag für einen Trip in die heimische Natur um die Gemeinden Bad-Teinach, Neuweiler sowie Neubulach. Mit dieser Leistung unterstützten sie eine Aktion des DRK-Kreisverbandes Calw bei der Anschaffung eines Spezialfahrzeugs. Dieses wird benötigt, um Schwerstkranken in einer schwierigen Lebensphase oder an Menschen mit einer körperlichen Einschränkung, einen Herzenswunsch zu erfüllen, was ihnen selbst nicht mehr möglich ist.