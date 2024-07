1 Der TSV Straßberg (rote Trikots) war die bessere Mannschaft und siegte verdient in Schwenningen. Foto: Wittmann

Die Mannschaft von Stefan Bach gewinnt beim BSV 07 Schwenningen mit 3:1 und zieht in Runde 3 ein.









120 Zuschauer im altehrwürdigen Gustav-Stron-Stadion sahen am Samstagnachmittag von Beginn an überlegene Gäste aus dem Zollernalbkreis. In der Anfangsphase schoss Leon Mathauer noch knapp über den von Tobias Frank gehüteten BSV-Kasten.