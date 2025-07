1 Das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel endete mit 2:1 für Holzhausen. Foto: Eberhard Wagner Das letzte Pflichtspiel zwischen der SG Empfingen und dem FC Holzhausen liegt ein Jahrzehnt zurück. Am Samstag (15.30 Uhr) wird diese Durststrecke enden.







Link kopiert



Der Verbandspokal geht am Wochenende in seine zweite Runde und eine Begegnung sticht dabei heraus: Der FC Holzhausen gastiert bei der SG Empfingen. Die beiden Teams standen sich seit zehn Jahren nicht mehr in einem Pflichtspiel gegenüber – das Duell steigt am Samstag (15.30 Uhr) in Empfingen.