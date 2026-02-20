2 Minuten 2 Millionen: Deshalb trat ein Lahrer Start-up im österreichischen Fernsehen auf

Thomas Kriz und Mitarbeiter Mathias Vierthaler stellten in der Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ ihr Produkt „Bula“ vor – eine nachhaltige Alternative für Feuchttücher.
Was mit einer verstopften Toilette im Urlaub begann, ist heute ein wachsendes Familienunternehmen mit internationalem Expansionskurs: Die Lahrer Firma Anilex war am 10. Februar mit ihrem Produkt „Bula“ in der österreichischen TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ des Senders Puls 4 zu sehen. Das ist das Pendant zur deutschen Sendung „Höhle der Löwen“ (siehe Info). Dort hatten sich Gründer Thomas Kriz und sein Mitarbeiter Mathias Vierthaler ebenfalls beworben, aber die Zusage kam lediglich für den Auftritt in Österreich.