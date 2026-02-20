2 Minuten 2 Millionen: Deshalb trat ein Lahrer Start-up im österreichischen Fernsehen auf

Was mit einer verstopften Toilette im Urlaub begann, ist heute ein wachsendes Familienunternehmen mit internationalem Expansionskurs: Die Lahrer Firma Anilex war am 10. Februar mit ihrem Produkt „Bula“ in der österreichischen TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ des Senders Puls 4 zu sehen. Das ist das Pendant zur deutschen Sendung „Höhle der Löwen“ (siehe Info). Dort hatten sich Gründer Thomas Kriz und sein Mitarbeiter Mathias Vierthaler ebenfalls beworben, aber die Zusage kam lediglich für den Auftritt in Österreich.

Kriz, Chemie-Industriemeister und Vater zweier Töchter, hat die Idee für „Bula“ im eigenen Kellerlabor entwickelt. Der Schaum soll eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Feuchttüchern sein. Diese stehen seit Jahren in der Kritik: Sie enthalten häufig problematische Inhaltsstoffe, verstopfen Abwassersysteme und zerstören Pumpen von Kläranlagen. Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen, aber Schätzungen zufolge verursachen Feuchttücher in Deutschland jährlich Schäden von mehr als 100 Millionen Euro.

England verbietet Feuchttücher ab 2027

Das Prinzip von „Bula“ ist einfach: Man nimmt ein Stück Toilettenpapier, drückt damit auf den Pumpmechanismus an der Flasche und erhält eine Portion Schaum, mit dem man sich säubern kann. Das Toilettenpapier wird somit quasi zum Feuchttuch. Laut Kriz ersetzt eine 750-Milliliter-Flasche bis zu 1500 herkömmliche Feuchttücher. Den Schaum gibt es ebenfalls für die zarte Haut von Babys. Mitgeliefert wird eine selbstklebende Halterung, mit der man die Flasche am Wickeltisch befestigen kann. Dadurch hat man eine Hand frei, um das Baby festzuhalten.

Seit Ende 2021 ist „Bula“ in Deutschland und Österreich bereits auf dem Markt (wir berichteten), seit 2025 auch in den Niederlanden. Insgesamt beliefert Anilex nach eigenen Angaben inzwischen rund 100 000 Kunden in den drei Ländern. Noch in diesem Jahr ist der Markteintritt in England vorsehen – einem Land, das besonders stark unter Abwasserproblemen durch Feuchttücher leidet. Nach Angaben des britischen Umweltministeriums ist ein Verbot für Feuchttücher fürs Frühjahr 2027 geplant. Dann soll ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. Das könnte ein Turbo für das Lahrer Unternehmen sein.

„Unsere Produkte auf den englischen Markt zu bringen, ist nicht leicht. Die Etiketten müssen umgestaltet werden, die gesetzlichen Anforderungen sind andere, es gibt Hürden bei Zoll und Versand“, erklärt Kriz im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir brauchen die Expertise von Fachleuten.“ Wenn der Eintritt gelingt, wäre das ein großer Erfolg für das Unternehmen – und zudem ein wichtiger Schritt in der Internationalisierung.

Kein Investment, aber ein „Media Shop-Ticket“

Die Nachhaltigkeit der Produkte und deren Umsatzzahlen beeindruckte die Investoren der österreichischen TV-Sendung. Tatsächlich steigen die Verkaufszahlen laut Angaben des Unternehmens kontinuierlich. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Start-up einen Umsatz von einer Millionen Euro, 2025 waren es bereits 1,5 Millionen Euro. Kriz bot den Investoren in der Show zehn Prozent an seiner Firma für 400 000 Euro.

Ein direktes Angebot blieb zwar aus, doch Anilex erhielt ein sogenanntes Media Shop-Ticket von Katharina Schneider, ehemalige Geschäftsführerin und nun Gesellschafterin von Media Shop. Das Unternehmen aus Österreich vertreibt weltweit Produkte, in erster Linie über eigene TV-Shopping-Sender und Online-Shops. Für „Bula“ eröffnet sich damit die Chance, künftig einem internationalen Publikum präsentiert zu werden.

„Ich bin nicht wirklich enttäuscht darüber, dass kein Investor bei uns einsteigen wollte. Für uns ist das Angebot von Media Shop zur Vertriebskooperation ein riesiger Schritt“, sagt Kriz. „Wir haben durch die Sendung wertvolle Aufmerksamkeit, neue Kontakte und einen starken Vertriebspartner gewonnen.“ Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, dass seine Produkte direkt im Anschluss an die Ausstrahlung der Sendung bei Media Shop in den Verkauf gingen. „Zeitweise waren 2000 Menschen gleichzeitig auf unserer Webseite, das konnten wir direkt verfolgen. Nach der Sendung stieg die Zahl der Bestellungen um das Drei- bis Vierfache.“ Gemeinsam mit Vierthaler wolle er sich weiter auf den Online-Vertrieb konzentrieren. Im Einzelhandel findet man die Produkte derzeit nicht.

An seiner Haupttätigkeit als Geschäftsführer einer Verpackungsfirma für Klebebänder will Kriz vorerst festhalten – doch die Vision ist klar: Anilex soll weiter wachsen. „Wir haben noch viele Ideen“, verrät der Unternehmer.

Die Sendung

Bei der österreichischen Puls 4-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ können Gründer ihre Geschäftsidee vor sechs Investoren präsentieren und diese innerhalb von zwei Minuten von ihr überzeugen. 2026 läuft die 13. Staffel. In Deutschland setzt die Sendung „Die Höhle der Löwen“ bei Vox auf ein vergleichbares Konzept.