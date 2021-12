Corona-Virus Erste Omikron-Variante im Kreis Tübingen

Nachdem die neue Omikron-Virusvariante in Südafrika aufgetaucht ist, verbreitet es sich in der ganzen Welt. Jüngst wurde ein Fall in Thailand nachgewiesen. Die Variante kommt näher, nun vermeldet das Landratsamt Tübingen den ersten Omikron-Fall im Nachbarlandkreis.