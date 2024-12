Nur noch wenige Tage und das Jahr 2024 sowie die Hinspielrunde der aktuellen Saison in der 2. Handball-Bundesliga gehören der Vergangenheit an. Während sich Fans und Mannschaft auf ein paar erholsame Tage freuen, arbeiten die Verantwortlichen der „Gallier“ im Hintergrund bereits mit Hochdruck an der kommenden Saison.

„Ein Vorbild auf und abseits der Platte“

Geschäftsführer Felix König konnte dabei schon jetzt eine erfreuliche Vertragsverlängerung verkünden. „Unser Mannschaftskapitän Tobias Heinzelmann geht nicht nur bei jedem Spiel und auch ab-seits der Platte als Vorbild voran, sondern er hat auch als Erster der aktuellen Mannschaft seinen Vertrag beim HBW für zwei weitere Jahre verlängert und damit ein Zeichen gesetzt“, erklärte König erfreut, als er bekannt gab, dass der Kreisläufer dem HBW weiterhin treu bleibt.

Mit viel Fleiß und Ehrgeiz zum Profivertrag

Der 25-Jährige ist ein Paradebeispiel dafür, dass man sich mit Ehrgeiz, viel Fleiß und eisernem Willen seinen Traum vom Handballprofi erfüllen kann. Bereits in der C-Jugend erkannte der Trainer seines Heimatvereins das Talent und ließ ihn schweren Herzens vom TSV Burladingen zur JSG Balingen-Weilstetten wechseln. Über den Drittligakader, in dem er schon als A-Jugendlicher erste Spiele absolvierte, führte ihn sein Weg mit viel Einsatz und Disziplin direkt in die stärkste Liga der Welt. Bereits mit 21 Jahren unterschrieb Heinzelmann seinen ersten Profivertrag beim HBW und ist inzwischen aus der Mannschaft der Gallier nicht mehr wegzudenken. Als ihm der neue Balinger Chefcoach Matthias „Matti“ Flohr zu Beginn dieser Saison die Verantwortung als Mannschaftskapitän übertrug, war niemand überrascht. Allen war klar: Der Nachfolger von Felix Danner, der am Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendet hat, konnte nur Tobias Heinzelmann heißen.

Neuer Kapitän übernimmt schnell Verantwortung

„Tobi hat in der neuen Mannschaft als Kapitän schnell Verantwortung übernommen und geht auf und neben dem Feld voran. Er hat als Allrounder in der Abwehr und durch sein bewegliches Kreisläuferspiel großen Anteil an der positiven Entwicklung der letzten Monate“, betont HBW-Trainer „Matti“ Flohr, der sich freut, dass sein Kapitän auch in den kommenden zwei Jahren dem HBW erhalten bleibt.

Heinzelmann freut sich über Verbleib beim HBW

„Ich freue mich unheimlich, weiterhin in meiner Heimatregion und beim HBW Handball auf Top-Niveau spielen zu können“, sagte der Balinger Kapitän, der neben der Vertragsver-längerung auch seine berufliche Zukunft bei der Firma euroTECH Handling GmbH weiter vorantreibt. „In der ‚Hölle Süd‘ Handball zu spielen und mit den Gallier-Fans Siege zu feiern, ist und bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Deshalb freue ich mich auf die nächsten Jahre hier in Balingen“, so der Gallier-Kapitän nach der Vertragsunterzeichnung.