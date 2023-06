„Ich hätte mich über einen anderen Ausgang gefreut“, war HBW-Trainer Jens Bürkle unzufrieden. Denn nach der 29:33-Heimschlappe in der Hinrunde wollte er unbedingt die Bilanz ausgleichen. Doch der HBW Balingen-Weilstetten verlor sein letztes Saisonspiel. Der Zweitligameister unterlag dem HC Elbflorenz 2006 in Dresden mit 31:32 (12:15).

Dresden mit weißer Weste gegen den Meister

Der HCE-Sticker ist die einzige Trophäe aus der zweiten Bundesliga, die dem Gallierhelm von Keeper Simon Sejr fehlt. Allerdings war die zweite Niederlage in Folge auch dem Personalmangel geschuldet. Mehrere Stammkräfte mussten verletzt passen, und deshalb war Bürkle wie schon am vergangenen Samstag bei der 27:34-Pleite gegen Hagen erneut gezwungen zu improvisieren.

Die Gallier von der Alb legten eigentlich gut los und führten rasch mit 3:1, weil Simon Sejr sehr gut hielt. Doch in der Folge leisteten sie sich zu viele Fehlwürfe, packten in der Abwehr nicht energisch genug zu und lagen rasch mit 6:8 im Hintertreffen. Bürkle nahm seine Auszeit und versuchte es – vergeblich – mit neuem Personal. Der Rückstand wuchs auf fünf Tore an. Eine Unterzahlsituation gewannen seine Jungs allerdings mit 2:1 und beim 15:12-Halbzeitstand war noch alles drin.

Ausgleich nach 40 Minuten

Tatsächlich startete der HBW gut in die zweite Hälfte. Mario Ruminksy hatte inzwischen Sejr im Gehäuse abgelöst, war aber gegen die freien Würfe der Dresdner machtlos. Weil es nun aber beim Abschluss auch wieder besser bei den Galliern klappte und sie zu einigen Kontertoren kamen, konnte Patrick Volz in der 40. Minute zum 20:20 ausgleichen. In der Folge hatte der Erstliga-Aufsteiger, der bereits für die Eliteliga plant, leichte Vorteile, verpasste es aber, entscheidend wegzuziehen. Mehr als zwei Tore Vorsprung brachte er nicht zustande und musste deshalb in der 56. Minute das 30:30 hinnehmen.

Der sechsfache Torschütze Sebastian Greß erzielte für das Team von HC-Trainer Roco Göde das 31:30, welches Volz noch einmal ausglich. 20 Sekunden vor dem Ende überwand Ivar Stavast den HBW-Torhüter Ruminsky. Weil der HBW nicht mehr zum Abschluss kam, blieb es beim 32:31.

Die Schale gibt es trotzdem

Im Anschluss an die Partie bekamen die „Gallier von der Alb“ die Zweitliga-Meisterschale von HBL-Präsident Uwe Schwenker und HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann überreicht. Zu den Klängen von „Ein Hoch auf uns“ reckten sie die Schale zigfach in den Himmel und ließen sich die Stimmung trotz der finalen Saisonniederlage nicht vermiesen. Begleitet in die erste Liga wird der HBW vom ThSV Eisenach, der nach sieben Jahren zurück im Oberhaus ist. Dabei lagen die Thüringer zeitweise mit sechs Toren beim HSC Coburg zurück. Am Ende fluteten die über 700 mitgereisten ThSV-Fans die Platte – das26:25 genügte. Leidtragender ist der Dessau-Roßlauer SV, der die Eulen Ludwigshafen zwar 32:29 bezwang, aber die schlechtere Tordifferenz (+124:+91) aufweist.

HC Elbflorenz 2006 – HBW Balingen-Weilstetten 32:31 (15:12)

HBW Balingen-Weilstetten: Sejr (10.-30., 6 P.), Ruminsky (30.-60., 5 P.); Volz (11/3), Saueressig (5), Strosack (5), Schöngarth (5), Vistorop (2), Huber (1), Ingason (1), Schoch (1), Heinzelmann, Hildenbrand, Wente, Fuoß (n.e.).

HC Elbflorenz 2006: Mallwitz (1.-40., 6 P.), Mohs (40.-60., 4 P.); Greß (6), Vanco (4), Jungemann (4), Wucherpfennig (4/4), Dutschke (3), Stavast (3), Wellner (3), ), Buschmann (2), Emanuel (2), Dumcius (1), Klepp, Kretschmer, Nistroj.

Zeitstrafen: Kretschmer – Heinzelmann.