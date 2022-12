1 Bob Hanning kommt als Trainer des VfL Potsdam nach Balingen. Foto: Stache

Weiter ungeschlagen ist Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten. Am Samstagabend kommt ein ungewöhnlicher Gegner zu Gast.















Zum Abschluss der englischen Woche tritt am Samstag der Zweitliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam beim ungeschlagenen Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten an. Spielbeginn in der SparkassenArena ist um 19 Uhr.

Der Potsdamer Weg

Der Hauptstadtklub aus Brandenburg ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Schon seit Jahren ist er der enge Kooperationspartner des Erstligisten Füchse Berlin, deren Geschäftsführer Bob Hanning – bekannt als Paradiesvogel – Mitte 2021 zusätzlich den Trainerjob in Potsdam übernahm und auf Anhieb den Aufstieg realisierte.

Der Potsdamer Weg gilt derzeit als eines der interessantesten Handballprojekte Deutschlands. Das Team ist sehr jung, kein Feldspieler ist älter als 25 Jahre. Im Grunde genommen ist der Zweitligist das Bindeglied zwischen den Berliner Profis und ihrer zweiten Mannschaft in der dritten Liga.

Spieler sehen Chancen

Die meisten Spieler sind in der B- und A-Jugend der Füchse von Hanning persönlich ausgebildet worden. Einige haben nach kurzer Zeit arrivierte Klubs verlassen, weil sie in Potsdam die Chance sehen, sich unter diesem Coach weiterzuentwickeln und sich für einen Spitzenclub in der ersten Liga zu empfehlen. Zu diesen zählt beispielsweise der kubanisch-spanische Kreisläufer Rolando Urios Gonzales, der als 16-Jähriger nach Berlin ging um dort zu lernen. Der Sohn der gleichnamigen Handball-Legende spielte ein Jahr in Minden und schloss sich nun auf eigenen Wunsch den Potsdamern an.

Keinen Berliner Stallgeruch weist sein Partner am Kreis, Joshua Thiele auf. Er kehrte der GWD Minden den Rücken, weil er unbedingt unter Hanning trainieren wollte. Dieser hat schon in der vorigen Saison mehrere Berliner Talente in seinen Kader aufgenommen und diesen Sommer vier weitere dazu geholt, darunter den wurfstarken Max Beneke im rechten Rückraum, den nicht minder torgefährlichen Regisseur Moritz Sauter oder Linksaußen Tim Grüner.

Spitzenkräfte am Werk

In den Reihen der Brandenburger stehen aber auch junge Handballer, die bereits bei europäischen Spitzenklubs reüssiert haben, beispielsweise der Schwede Emil Hansson, Vasilije Kaludjerovic aus Montenegro, Alon Oberman aus Israel sowie der slowenische Keeper Blaz Voncina, der als Backup für Junioren-Nationaltorhüter Lasse Ludwig und den Slowenen Mark Ferjan verpflichtet wurde.

Kontinuität herrscht schon seit vier Jahren auf dem rechten Flügel: David Cyrill Akakpo und der Este Karl Roosna standen zuvor in Essen unter Vertrag. Nach einem sensationellen Saisonstart gab es im November vier Niederlagen in Folge für die "Adler". Und auch am Mittwoch zogen sie gegen den Tabellendritten Dessau-Roßlauer HV mit 25:28 den Kürzeren.

Kehren Stammkräfte zurück?

Der HBW wendete hingegen die drohende Niederlage in Bietigheim mit einem 24:24-Remis ab, obwohl mehrere Stammkräfte verletzt oder erkrankt fehlten. Bürkle hofft, dass sich bis Samstag die Personalsituation etwas entspannt. Nur eine einzige Trainingseinheit bleibt ihm, um seine Jungs auf die kompakte 6:0-Abwehr der Potsdamer einzustellen. Trotzdem hofft er, erneut zwei Punkte an Land ziehen zu können: "Ich würde gerne unsere Heimserie fortsetzen und mit einem Erfolg einen guten Jahresabschluss vor eigenem Publikum feiern."