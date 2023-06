Der HBW Balingen-Weilstetten hat sich von einer Heimniederlage seine Aufstiegs- und Meisterfeier nicht verderben lassen. Er unterlag am Samstag dem VfL Eintracht Hagen mit 27:34 (13:18).

Jens Bürkle: „Das Spiel war nicht gelungen“

Gute Miene zum bösen Spiel machte da auch HBW-Coach Jens Bürkle nach dem Abpfiff. Um die Stimmung nicht zu verderben, wolle er lieber nicht sagen, wie es in seinem Inneren aussehe. Immerhin brachte heraus: „Das Spiel war nicht gelungen.“ Er hätte sich für alle gewünscht zu gewinnen, stattdessen habe es einen mehr als verdienten Sieg für Hagen gegeben. Dessen Trainer, Stefan Neff, sah das genauso: „Wir haben eine überzeugende Leistung gezeigt, hatten einen guten Torhüter und auf alle Situationen die richtigen Antworten.“ Im Hinspiel hatte der HBW noch 34:29 gewonnen.

Aufgrund vieler Verletzungen war Bürkle zum Improvisieren gezwungen. Die drei Kreisläufer Felix Danner, Tobias Heinzelmann und Kristian Beciri in seinem Abschiedsspiel mussten passen. Stattdessen bekleidete Till Wente, der eigentlich im linken Rückraum zu Hause ist, wie schon zuletzt in Potsdam diese Position. Denn die beiden Kreisläufer aus der zweiten Mannschaft standen nicht zur Verfügung.

Rückraum-Shooter als Kreisläufer

Als Bürkle beim 5:9 seine erste Auszeit nahm und das Überzahlspiel mit dem siebten Mann anordnete, wurde es ganz kurios. Denn er schickte den Rückraum-Shooter Jens Schöngarth als zweiten Mann an den Kreis, der später von Daniel Ingason abgelöst wurde. Für den Isländer war dies zumindest beim HBW, der eine Woche zuvor in Potsdam noch gewonnen hatte, eine Premiere.

Den Rückraum bildeten die drei Spielmacher Filip Vistorop, Lukas Saueressig und Elias Huber. Dass der Angriff erstmals in dieser Formation agierte, war deutlich zu erkennen. Die Laufwege stimmten nicht, es kam kein Spielfluss zustande. Überdies vergaben die Flügelspieler viel zu viele freie Würfe. Und die Abwehr war ohne ihren eingespielten Innenblock auch nur noch ein Torso.

Wenig Spielfluss – kaum Aggressivität

Weil zudem die Aggressivität fehlte – es gab nicht eine Zwei-Minuten-Strafe für den HBW –, durften sich die Hagener nach dem Motto „Tore werfen leicht gemacht“ die Ecke aussuchen. Der Erste, der das erkannte, war der Ex-Balinger Valtentin Spohn. Er erzielte das 1:0, legte das 2:1 nach und war mit neun Treffern der erfolgreichste Schütze. Die Eintracht führte deshalb zur Pause verdient mit 18:13.

In der zweiten Halbzeit kamen mit Jona Schoch und Guilherme Linhares de Souza zwei gelernte Rückraumspieler auf halbrechts und halblinks auf die Platte. Durchschlagend war der Erfolg nicht. Immerhin pirschten sich die „Gallier“ in einer Überzahlsituation auf 18:20 heran. Doch Hagen konterte mit einem 5:0-Lauf.

Pleite abgehakt – und dann: Party!

Nach einer Dreiviertelstunde war die Partie gelaufen, die mit 27:34 endete. Es spricht für die HBW-Fans in der mit 2224 Zuschauern nicht ganz ausverkauften SparkassenArena, dass sie jede gelungene Aktion ihrer Mannschaft lautstark bejubelten. Das hatte sich das Team bei seinem letzten Heimspiel der Saison auch verdient, was Bürkle am Ende auf den Punkt brachte: „Ich hätte es mir hier für alle gewünscht zu gewinnen. Aber was die Mannschaft dieses Jahr bei so vielen starken Gegnern wie heute Hagen runtergerissen hat, zeigt ihren Charakter. Jetzt hauen wir einen raus. Das haben wir uns verdient.“ Mit diesen Worten leitete er zu einer rauschenden Partynacht in der SparkassenArena über, bei der die Fans die Mannschaft, die Zweitliga-Meisterschaft und die Rückkehr in die Erste Liga nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit feierten.

HBW Balingen-Weilstetten – VfL Eintracht Hagen 27:34 (13:18)

HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky (1.- 43., 8 P.), Sejr (43.-60.,3 P.); Ingason (4), Saueressig (4), Wente (4), Fügel (3), Vistorop (3), Volz (3/1), Strosack (2), Hildenbrand (1), Huber (1), Schoch (1), Schöngarth (1), Fuoß, Linhares.

VfL Eintracht Hagen: Mahnke (1.-60., 15); Spohn (9), Jukic (6), Becker (4), Norouzinezhad Gharehlou (4), Vorlicek (4), Busch (3/1), Schmidt (2), Stüber (2), Buergin, Dragunski, Klein, Pröhl, Stefan, Voss-Fels.

Zeitstrafen: 0 – Pröhl (2), Spohn, Vorlicek.

Nächstes Spiel: Elbflorenz 2006 – HBW Balingen-Weilstetten, Mittwoch, 7. Juni, 19 Uhr, BallsportArena Dresden.