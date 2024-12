2. Handball-Bundesliga: HBW mit unnötiger Niederlage bei TuSEM Essen

1 HBW-Coach Matti Flohr konnte nur mit der Anfangs- und der Schlussphase zufrieden sein. Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Schust

In der 2. Handball-Bundesliga muss der HBW Balingen-Weilstetten einen Rückschlag verkraften. In einer zerfahrenen Partie verlieren die Gallier bei TuSEM Essen mit 28:31 (12:13.)









Die in eigener Halle noch ungeschlagenen Gastgeber erzielten in der Sporthalle am Hallo in Essen den ersten Treffer durch Finley Werschkull. Danach präsentierte sich der HBW im Stile einer Spitzenmannschaft, stand sicher in der Abwehr und kam durch Tore von Daniel Blomgren und Jannis Schneibel zu einer 6:3-Führung nach 13 Minuten.