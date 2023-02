1 Oddur Gretarsson (links), Lukas Saueressig und der HBW jubelten auch in Großwallstadt. Foto: Eibner-Pressefoto//Ulrich Scherbaum

Der HBW Balingen-Weilstetten hat seine Spitzenposition in der Tabelle der zweiten Handball-Bundesliga ausgebaut. Doch es lief nicht die ganze Zeit rund.









Zum Abschluss der englischen Woche besiegten die „Gallier von der Alb“ am Sonntag in der Untermainhalle Elsenfeld den TV Großwallstadt mit 32:26 (15:12). Bei diesem Auswärtserfolg überzeugte die Truppe von HBW-Trainer Jens Bürkle weniger durch Spielwitz als durch eiserne Disziplin. Mit Ausnahme einer kurzen Leerlaufphase zu Beginn der Crunchtime wurden konsequent die Gegenstöße der Mainfranken verhindert, der Abwehrverbund hielt klasse zusammen, und vorne wurden die Angriffe zu Ende gespielt. Unter dem Strich stand ein verdienter Sieg und eine 5:1-Punktebilanz der englischen Woche.

Starker Lukas Saueressig

Zwar legten die Hausherren ein 2:0 vor, doch der starke Regisseur Lukas Saueressig und Kreisläufer Tobias Heinzelmann glichen umgehend aus. Weiterhin legte Großwallstadt vor, aber die „Gallier“ ließen sich nicht abschütteln und gingen dank eines Treffers von Kristian Beciri zum 10:9 in der 19. Minute erstmals in Führung. Der fünffache Torschütze Adrian Kammlodt egalisierte noch einmal, aber Daniel Ingason und Oddur Gretarsson trafen zweimal in Folge, zur Halbzeit stand es sogar 15:12 für die Gäste.

Nach dem Wiederanpfiff lochte Moritz Strosack ein, der kurze Zeit später dank eines Doppelschlags zum 20:14 den TVG-Coach Vyacheslav Lochman zu einer frühen Auszeit zwang. Dieser ließ nun offensiver verteidigen, aber Saueressig und Heinzelmann schraubten den Vorsprung auf acht Tore hoch. Ab der 40. Minute schlichen sich ein paar Unkonzentriertheiten ins Spiel der Balinger ein, doch schmolz das Polster nur langsam. Erst als Jona Schoch in der 50. Minute auf die Strafbank wanderte und die Gastgeber zu zwei Überzahltoren kamen, wachten die über 1600 TVG-Fans in der Untermainhalle auf und feuerten ihr Team frenetisch an. Das Momentum war aufseiten des Altmeisters, als Maxim Schalles auf 25:27 verkürzte.

Oddur Gretarsson eiskalt

Doch Bürkle und seine Jungs behielten die Nerven. Gretarsson verwandelte eiskalt von der Siebenmeterlinie, und Saueressig beendete mit zwei Toren endgültig die brenzlige Situation. Als auch noch Mario Ruminsky einen Strafwurf parierte, ließen die Mainfranken endgültig die Köpfe hängen und erlaubten Beciri und Heinzelmann die Treffer zum 32:26-Endstand.

„Auswärts gegen Großwallstadt zu spielen, ist eine sehr schwierige Aufgabe“, betonte Bürkle noch einmal die Herausforderung, der sich seine ersatzgeschwächte Mannschaft stellen musste. Mit Ausnahme der ersten Minuten und Mitte der zweiten Halbzeit habe seine Truppe aber sehr gut gespielt: „Das war ein sehr reifer und abgezockter Auftritt von uns.“ Sein besonderes Lob galt Regisseur Lukas Saueressig, der seine Mitspieler hervorragend in Szene gesetzt und zum Schluss wichtige Tore erzielt habe.

TV Großwallstadt – HBW Balingen-Weilstetten 26:32 (12:15)

HBW Balingen-Weilstetten: Sejr (1.-20., 3 P.), Ruminsky (20.-60. 9 P); Gretarsson (8/2), Strosack (6), Saueressig (5), Heinzelmann (4), Ingason (4), Schoch (3), Beciri (2), Huber, Linhares, Danner (n.e.), Hildenbrand (n.e.), Volz (n.e.).