HBW Balingen-Weilstetten will Schalter umlegen

1 Matti Flohr und der HBW befinden sich auf einer Auswärtsreise in den „hohen Norden“. Foto: Eibner-Pressefoto//Denver Ehrlich

Für den HBW Balingen-Weilstetten steht am Samstag (19.30 Uhr) das zweite Auswärtsspiel binnen weniger Tage an. Der Tabellenzweite muss beim Tabellenvorletzten VfL Eintracht Hagen ran.









Link kopiert



Nach dem Erfolg im DHB-Pokal-Achtelfinale in Rostock reiste der Gallier-Tross am Donnerstag weiter nach Hagen, wo am Samstagabend (19.30 Uhr) das nächste schwere Auswärtsspiel ansteht.