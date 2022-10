1 Machte seine Sache sehr gut: Youngster Elias Huber. Foto: Kara

Der HBW Balingen-Weilstetten hat in der 2. Handball-Bundesliga auch den HC Motor Saporoschje geschlagen. Ein ukrainischer Spieler fiel besonders auf.















Die Geburtstagsfeier anlässlich des 20-jährigen Bestehens des HBW Balingen-Weilstetten endete am Montag mit einem Handball-Feuerwerk. Der Spitzenreiter der Zweiten Liga bezwang das ukrainische Spitzenteam HC Motor Saporoschje mit 33:32 (16:17).

Krönender Abschluss des Familientags

Das Spiel in der mit knapp 1600 Zuschauern gut gefüllten SparkassenArena war der krönende Abschluss des Familientags rund um die Halle mit vielen Attraktionen für kleine und große Handball-Fans. Zwar schonte HBW-Trainer Jens Bürkle seine angeschlagenen Jungs, doch auch die personellen Ergänzungen aus der zweiten Mannschaft fügten sich nahtlos ein und zeigten ihre hohe Qualität beim ungeschlagenen Tabellenführer.

Erste Einsätze für Mika Schüler und Lukas Pawelka

Im linken Rückraum fehlten Daniel Thor Ingason und Jona Schoch, sodass Mika Schüler und Lukas Pawelka zu ihren ersten Einsätzen in der Zweiten Liga kamen. Ebenfalls seinen Einstand im Bürkle-Team gab Silas Wagner, der im Abwehrmittelblock seinen Mann stand.

Beide Mannschaften schlugen ein hohes Tempo an. Die Abwehrreihen bekamen keinen Zugriff, sodass sich die Torhüter Simon Sejr und sein ukrainischer Counterpart Gennadiy Komok mit zahlreichen Paraden auszeichnen konnten. Von Beginn an war es eine ausgeglichene Partie, in der mal die Gastgeber, mal die Gäste mit einem Tor vorne lagen.

Ein Hüne dreht das Spiel

Erst als in der 20. Minute der ukrainische Hüne Dmytra Horiha, der über eine unglaubliche Fackel verfügt, auf die Platte kam, wendete sich das Blatt zugunsten des Teams von Trainer Gintaras Savukynas. Mit drei Treffern in Folge brachte er Saporoschje mit 14:12 in Führung. Bürkle reagierte umgehend und stellte die 6:0-Abwehr auf eine 5:1-Formation mit Oddur Gretarsson an der Spitze um. Der Isländer besorgte auch den 16:16-Ausgleich, trotz Unterzahl gelang den Gästen noch der 17:16-Halbzeittreffer.

HBW mit offensiver Abwehr

Die HBW-Abwehr blieb auch nach der Pause offensiv und verzeichnete einige Ballgewinne, welche Pawelka in Tore ummünzte, sodass Kapitän Felix Danner in der 41. Minute die Führung zurück zu den "Galliern von der Alb" holte und Pawelka sie in Überzahl sogar auf 23:21 ausbaute.

Bürkle-Schützlinge wie im Rausch

Nach einer Dreiviertelstunde spielten sich die Bürkle-Schützlinge für ein paar Minuten in einen wahren Rausch. Strosack eroberte den Ball und versenkte ihn per Konter im gegnerischen Netz, Torhüter Mario Ruminsky nahm Linksaußen Oleksandr Kasai einen freien Wurf weg, und im Gegenzug erhöhte Huber per Kempa-Trick auf 27:23.

Unkonzentriertheiten rächen sich

Doch die Gäste wehrten sich tapfer und nutzten einige Unkonzentriertheiten im HBW-Angriffsspiel zu einfachen Treffern und dem 31:31-Ausgleich. Huber und Danner brachten schließlich mit ihren Toren den fünften Sieg im fünften Saisonspiel unter Dach und Fach. "Ich bin mega stolz und zufrieden", sagte Bürkle nach dem Abpfiff. Die Jungs hätten ihre Sache klasse gemacht, obwohl sie manche Systeme noch nie gespielt hätten: "Wir hatten Spaß am Handball und wollten unbedingt gewinnen." Das habe wie zuletzt wieder knapp geklappt und habe zu dem wunderschönen Tag rund um die Halle gepasst.

HBW – HC Motor Saporoschje 33:32 (16:17)

HBW Balingen-Weilstetten: Sejr (1.-30., 6 P.), Ruminsky (31.-60., 10 P); Huber (6), Volz (6/4), Danner (4), Pawelka (4), Strosack (4), Linhares (3), Gretarsson (3/1), Schüler (2), Hildenbrand (1), Wagner.

HC Motor Zaporizhzhia: Komok (1.-60., 13 P.), Chudinov (bei einem 7m.); Turchenko (8), Horiha (7), Andjelic (4), O. Kasai (4/1), Tiutiunnyk (3), Denysow (2), Blyzniuk (1), Cosano (1), Kravchenko (1), Tomashevskyi (1), A. Kasai, Onufriienko, Osaddchyi, Scherbyna.

Zwei Minuten: Danner, Pawelka – Horiha (2), Turchenko (2), Blyzniuk, Cosano, Osadchyi, Tomashevskyi.

Nächstes Spiel: HBW Balingen-Weilstetten – TSV Bayer Dormagen, Samstag, 8. Oktober, 19 Uhr, SparkassenArena Balingen.