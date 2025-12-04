2. Handball Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten erwartet Aufsteiger Krefeld

Die Mannschaft von Trainer Matti Flohr will sich im Heimspiel am Freitagabend (19 Uhr) gegen die HSG Krefeld Niederrhein für die Auswärtsniederlage in Dormagen rehabilitieren.
Es ist wieder Heimspielzeit in der Mey Generalbau Arena. Zu Gast ist ein Zweitligaaufsteiger: „Krefeld ist eine sehr variabel agierende Mannschaft, sie spielen im Angriff viele Kreuzungen und Kreuzbewegungen, um den Gegner massiv in Bewegung zu bringen. Die HSG agiert viel im Sieben gegen sechs“, weiß Gallier-Coach Matti Flohr und auch in der Defensive sei der Gegner schwer auszurechnen.