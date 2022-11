Skispringen Kraft und Granerud siegen in Ruka - Geiger vorzeitig raus

Die Deutschen springen der absoluten Weltspitze weiter hinterher und haben auch in Finnland nicht in den Kampf um die Podestplätze eingegriffen. Skispringer Andreas Wellinger belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher am Sonntag in Ruka den siebten Platz.