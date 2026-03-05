2. Handball Bundesliga: Der nächste Hammer für den HBW

Der HBW Balingen-Weilstetten muss am Sonntag (17 Uhr) zur HSG Nordhorn-Lingen. Der angeschlagene Gegner ist brandgefährlich.
Die Gallier haben einen Superlauf mit vier Siegen in Folge. „Wir konnten sehr zufrieden sein mit der englischen Woche, insbesondere mit dem Abschluss gegen den HSC 2000 Coburg. Wir haben einen deutlichen Heimsieg feiern dürfen. Wir haben das Spiel aber schon wieder abgeschlossen und die Punkte verbucht“, sagt Matti Flohr, der den Fokus auf die Auswärtspartie bei der HSC Nordhorn-Lingen richtet.