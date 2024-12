2. Handball-Bundesliga: Der HBW Balingen-Weilstetten jagt den Bergischen HC

1 Zuletzt spielentscheidend war der junge Ungar Benedek Nagy im Tor des HBW. Foto: Kara

Drei Punkte liegt der HBW Balingen-Weilstetten aktuell hinter Primus Bergischer HC. Beim Auswärtsspiel bei Bayer Dormagen am Mittwoch (19.30 Uhr) will das Flohr-Team seine Hausaufgaben erledigen.









Die Löwen vom Bergischen HC in Sichtweite reist der HBW Balingen-Weilstetten zum Auswärtsspiel zum Tabellenachten Bayer Dormagen. Der Tabellenführer ist bislang das Maß der Dinge in der 2. Handball Bundesliga. Die Mannschaft des isländischen Trainers Arnor Gunnarsson steht bislang mit 22:6 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze.