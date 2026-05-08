2. Fußball-Bundesliga: Paderborn droht das Aus im Aufstiegsrennen

Paderborns Nerven flattern im Aufstiegskampf: Trotz früher Führung reicht es im Heimspiel gegen Karlsruhe nicht zu einem Sieg. Und die Konkurrenten spielen am Wochenende erst noch.
Paderborn - Dem SC Paderborn geht im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga scheinbar die Luft aus. Das 2:2 (0:1) am Freitagabend im Heimspiel gegen den Karlsruher SC war die vierte sieglose Partie in Serie für die Ostwestfalen. Sie stehen am vorletzten Spieltag in der Tabelle mit 59 Punkten zwar vorübergehend auf Rang drei, aber der Zweite SV Elversberg (59 Punkte) und Verfolger Hannover 96 (58) spielen erst noch an diesem Wochenende.