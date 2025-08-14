2 Engel & Charlie in Horb: Warum das DJ-Duo nur maskiert auftritt

2 Engel & Charlie stehen beim Festival Green City Beats in Grünmettstetten auf der Bühne. Ihr einzigartiges Outfit ist für die Berlinerinnen existenziell.
„Was im Club passiert, das bleibt im Club, morgen hab ich’s eh vergessen, das weißt du doch“, singen 2 Engel & Charlie in ihrem Dance-Hit „Was im Club passiert“. Die Show des bunt und maskiert auftretenden DJ- und Produzentinnen-Duos aus Berlin werden die Partygäste am 19. September beim Festival Green City Beats in Grünmettstetten aber bestimmt nicht so schnell vergessen. Im Interview verraten sie unter anderem, was es mit der Maske auf sich hat.