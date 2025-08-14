2 Engel & Charlie in Horb: Warum das DJ-Duo nur maskiert auftritt

2 Engel & Charlie stehen beim Festival Green City Beats in Grünmettstetten auf der Bühne. Ihr einzigartiges Outfit ist für die Berlinerinnen existenziell.

„Was im Club passiert, das bleibt im Club, morgen hab ich’s eh vergessen, das weißt du doch“, singen 2 Engel & Charlie in ihrem Dance-Hit „Was im Club passiert“. Die Show des bunt und maskiert auftretenden DJ- und Produzentinnen-Duos aus Berlin werden die Partygäste am 19. September beim Festival Green City Beats in Grünmettstetten aber bestimmt nicht so schnell vergessen. Im Interview verraten sie unter anderem, was es mit der Maske auf sich hat.

Wie seid ihr dazu gekommen, gemeinsam elektronische Musik zu produzieren und aufzulegen?

Musik war schon immer ein großer Teil unseres Lebens und beim Auflegen kann man sich einfach so toll ausleben und verschiedene Styles probieren und bekommt immer direktes Feedback von der Crowd. Wir sind so dankbar, unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben!

Warum tretet ihr maskiert auf und wie fühlt sich das für euch an?

Wir fühlen uns super wohl darunter und es ist ganz einfach ein Markenzeichen. DJanes gibt es überall, aber so gibt es uns eben nur einmal auf diese Art und Weise. Und das allerbeste daran: Wir mischen uns recht oft nach der Show noch mal unter das Publikum und wir können einfach mitfeiern, was einfach immer wieder wunderbar ist.

Ihr habt auch mit Lunax gemeinsam produziert – wie ist es für euch, mit ihr beim gleichen Festival aufzulegen?

Mega cool, wir freuen uns immer, bekannte Gesichter wiederzusehen und zu quatschen.

Wenn eure Musik eine Therapieform wäre – gegen was würde sie helfen?

Gegen schlechte Laune – bei unseren Shows/unserer Musik kann man einfach den Kopf ausschalten, im Moment leben und alle Sorgen für eine kurze Zeit vergessen.

Was war das Verrückteste, das ihr bei einem Gig erlebt hat?

Wir haben mal bei einem großen Festival gespielt, auf einen Donnerstag eine Pre-Show, und sind bei Ankunft hinten in den Backstage gegangen, da standen nur ganz wenige Leute, wir dann so: „Ey schon ok, ne wilde Party mit ein paar Leuten ist genauso cool, wie ein riesen Publikum“. Ein, zwei Stunden vergingen und wir haben uns im Backstage verquatscht. Dann war es so weit und wir gingen zu unserem Auftritt hoch, alles voller Nebel, als der sich dann recht schnell lichtete, standen dort auf einmal 10.000 Menschen vor uns, unser Herz ist kurz in die Hose gerutscht und es war ein einzig riesiger Abriss.