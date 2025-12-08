2. Bundesliga: SV Rötenbach gewinnt Kellerduell

Das Luftgewehr-Team des SV Rötenbach kann in der 2. Bundesliga wieder Hoffnung schöpfen, nachdem das Kellerduell gegen Dreiländereck Perl gewonnen werden konnte.
Land in Sicht beim SV Rötenbach in der 2. Luftgewehr-Bundesliga: Mit einem 3:2-Sieg im Kellerduell mit den ebenfalls sieglosen Schützen von Dreiländereck Perl gab es den ersten Sieg. Allerdings denkbar knapp, denn beim Stand von 2:2 entschied das gewonnene Stechen von Melanie Stabel gegen Alexandra Follmann das Match zu Gunsten der Schwarzwälder. Zuvor hatte die Mannschaft jedoch Pech, als das Top-Duell gegen den Tabellenzweiten SV Appenhofen knapp mit 2:3 verloren ging.