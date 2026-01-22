2. Bundesliga: Dzeko-Transfer zu Schalke 04 perfekt

15 Jahre nach seinem Abgang aus der Bundesliga kommt Edin Dzeko noch einmal nach Deutschland zurück. Der bald 40-Jährige spielt künftig in der 2. Liga für Schalke 04.
Gelsenkirchen - Die bemerkenswerte Rückkehr von Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko nach Deutschland ist perfekt. Der bald 40 Jahre alte Bosnier soll den FC Schalke 04 in der restlichen Rückrunde der 2. Liga zurück ins Oberhaus schießen. Dzeko unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuvor hatte der 39-Jährige den Medizincheck bestanden.