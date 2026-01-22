2. Bundesliga: Dzeko-Transfer zu Schalke 04 perfekt

15 Jahre nach seinem Abgang aus der Bundesliga kommt Edin Dzeko noch einmal nach Deutschland zurück. Der bald 40-Jährige spielt künftig in der 2. Liga für Schalke 04.

Gelsenkirchen - Die bemerkenswerte Rückkehr von Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko nach Deutschland ist perfekt. Der bald 40 Jahre alte Bosnier soll den FC Schalke 04 in der restlichen Rückrunde der 2. Liga zurück ins Oberhaus schießen. Dzeko unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuvor hatte der 39-Jährige den Medizincheck bestanden.

"Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat", sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. "Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren."

Dzeko: "Sehr intensiv mit Schalke beschäftigt"

Dzeko spielte zuletzt für die AC Florenz, kam dort aber kaum noch zum Zug. Zu den finanziellen Modalitäten gab Schalke zunächst keine Auskunft. Der Stürmer war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden und vor 15 Jahren zu Manchester City gewechselt. Dzeko spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahce Istanbul.

"Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut", sagte Dzeko. "Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat. Ich möchte jetzt alles dafür geben, damit wir als Team auch in der Rückrunde erfolgreich sind."