2. Bundesliga: Elversberg erstmals Bundesligist - Relegation mit Paderborn

Die SV Elversberg krönt eine Traumsaison und steigt in die Fußball-Bundesliga auf. Dem SC Paderborn stehen zwei brisante Relegationspartien bevor. Besonders dramatisch wird es im Tabellenkeller.

Spiesen-Elversberg - Die SV Elversberg ist erstmals in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen und beendet damit eine 33 Jahre lange Flaute des Saarlandes im Oberhaus. Das Team von Trainer Vincent Wagner gewann am 34. Zweitliga-Spieltag souverän mit 3:0 (2:0) gegen Preußen Münster und schaffte damit ein Jahr nach dem bitteren Relegations-K.o. gegen den 1. FC Heidenheim den Sprung in die erste Liga. Zweitliga-Meister FC Schalke 04 stand schon zuvor als Aufsteiger fest.

Hecking und Schröder live dabei Seine Chance auf den Aufstieg erhalten hat der SC Paderborn, der beim 2:0 (1:0) beim SV Darmstadt 98 seine Aufgabe meisterte und von einem Patzer von Hannover 96 profitierte. Als Dritter bekommt Paderborn zwei Duelle mit dem VfL Wolfsburg, der die Erstliga-Saison als Tabellen-16. abschloss. Am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) spielt der SCP zuerst in Wolfsburg, bevor am 25. Mai in Paderborn die Entscheidung fällt.

VfL-Coach Dieter Hecking war am Sonntag ebenso im Stadion wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Glück brachte der frühere Spitzenpolitiker nicht, die Niedersachsen kamen nach einem späten Gegentor in der Schlussphase nicht über ein 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg hinaus.

Drama im Abstiegskampf

Den Gang in die 3. Liga muss Fortuna Düsseldorf antreten. Die Rheinländer verloren im direkten Duell mit Greuther Fürth auswärts mit 0:3 (0:3) und büßten damit den Vorsprung auf die Franken noch ein. Die Fürther treten am Freitag sowie am 26. Mai in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen an. Eintracht Braunschweig rettete sich mit einer 0:1-Niederlage bei Zweitliga-Meister FC Schalke 04.

Die Rettung geschafft hat auch Arminia Bielefeld, das nach einem 0:1-Rückstand furios mit 6:1 gegen Hertha BSC gewann. Zwischenzeitlich war der Pokalfinalist der Vorsaison sogar auf Rang 17 abgerutscht. Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg gerieten im Verlauf des Nachmittags nicht mehr in Gefahr.

Elversberg freut sich auf die großen Namen

Viele Traditionsclubs kämpfen gegen den Absturz in die Bedeutungslosigkeit, das kleine Elversberg wird dagegen ab August erstmals ganz oben mitspielen und Duelle mit dem großen FC Bayern oder Borussia Dortmund im Ligabetrieb bekommen. Das 15 Kilometer nordöstlich von Saarbrücken gelegene Örtchen mit gerade einmal 13.000 Einwohnern wird zum wohl ungewöhnlichsten Club der Bundesliga-Geschichte.

Trainer Wagner folgte zu Saisonbeginn auf Horst Steffen und verzichtete zum Start seiner Amtszeit bis zur ersten Niederlage darauf, sich die Haare zu schneiden. Einen solchen Einsatz gab es vor dem problemlos gemeisterten Schlussakt gegen Münster nicht. "Es gibt keine speziellen Wetten für heute", sagte Wagner bei Sky.

Obwohl die Saarländer vor der Saison zahlreiche Leistungsträger und den Trainer verloren haben, mischte die SVE bis zum Ende oben mit und schaffte diesmal den letzten Schritt. Dieser war Elversberg im Vorjahr gegen das nun direkt abgestiegene Heidenheim noch verwehrt geblieben. Gegen Münster ließen Bambasé Conté und Doppeltorschütze David Mokwa die Elversberg-Fans schon in den ersten 15 Minuten jubeln.