In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Leonhardsritt in Horb, verkaufsoffener Feiertag in Calw, Jubiläum in Binsdorf: Am langen Wochenende war in der Region wieder viel los.

Eine Auswahl der Veranstaltungen gibt es hier, sortiert nach Landkreisen.

Zum ersten Vielfaltsmarkt hatte der Schonacher Einzelhandel und das Gewerbe am vergangenen Freitag eingeladen. Obwohl das Wetter nicht sonderlich einladend war, kamen doch etliche Besucher, um sich an den Ständen zu informieren.

Einen unterhaltsamen Konzertabend am Freitag gab es im ökumenischen Gemeindezentrum in St. Georgen mit der "Stifte-Band".

Einmal mehr lockte das 50. Donaueschinger Herbstfest ein großes Publikum in die Innenstadt. Zum Auftakt am Freitagabend gab es eine Partynacht mit DJ. Am Samstag war viel Live-Musik geboten.

Das 63. Kreiserntedankfest, ausgerichtet von der Landjugend Brigachtal bestand aus vielen tollen Veranstaltungen, aber als Höhepunkt mussten die Besucher den Sonntag mit dem großen Umzug und der anschließenden Siegerehrung ansehen.

Kreis Rottweil

Nach dem Festbeginn am Freitagabend mit "Papis Pumpels" und dem Riabagoaschter-Umzug am Samstagabend feierte Göllsdorf mit zahlreichen Gästen aus Nah und Fern am Sonntag den traditionellen Kirbe-Festumzug.

Am Samstag trafen sich 52 Starter beim „Skatejam Volume 4“ im Rottweiler Skatepark zu einem Wettbewerb und unterhielten etwa 150 Zuschauer.

Die Narrenzunft Binsdorf hat mit vielen Gratulanten ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert, unter anderem dem Ringpräsidenten und dem Landrat. Im Sportheim war im September 1984 die Geburtsstunde des heutigen Vereins der Holzhutzeln und Stadthexen.

Unter dem Motto „Unterwegs mit Gottes Segen“ stand die erste Traktor- und Mopedwallfahrt am Schömberger Palmbühl.

Seit Donnerstagnachmittag ist der Horber Leonhardsritt Geschichte: Insgesamt zehn Mal fand dieses Fest statt, das nach dem heiligen Leonhard von Limoges, dem Schutzpatron der landwirtschaftlichen Tiere, vor allem der Pferde, benannt wurde.

Die Rathausparty bildete am Vorfeiertag den Abschluss für das 750-jährige Stadtjubiläum in Rottenburg. Zu hören gab es Musik aus unterschiedlichen Jahrzehnten, die Büros standen offen und konnten zum Feiern genutzt werden.

„Kultur im Kloster“ in Horb startete am Freitag mit einer Improvisationsshow der Tübinger Theatersport-Künstler Mirjam Woggon, Samuel Zehendner und Keyboarder Klaus Rother. Die drei Künstler schafften es, den Lokalkolorit herzustellen und – etwa was die Horber Hochbrücke betraf – gewissermaßen intuitiv den Nagel auf den Kopf zu treffen.

70 Akteure des Zwerenberger Vokalensembles unter Leitung von Kantor Ulrich Seeger präsentierten in der Alpirsbacher Klosterkirche am Samstag ihr gekonntes Zusammenspiel. Sänger und Instrumentalisten ergänzten sich durchweg.

Mit rund 80 Ständen sowie acht Streetfood-Anbietern lockte der „Kunsthandwerk meets Streetfood“-Markt am Wochenende mehrere Tausend Besucher auf den Freudenstädter Marktplatz.

Akrobatik, Kunst, Musik und Shopping: Der "Calwer Herbst" in der Innenstadt zog am Mittwoch, 3. Oktober, mit abwechslungsreichen Angeboten und offenen Geschäften Tausende Besucher an.

In Calw-Stammheim ist am Wochenende der Rathausplatz in Stammheim eröffnet worden, der künftig als Begegnungsstätte dienen soll. Zum Auftakt gab es ein Apfel-Fest inklusive Erntedankgottesdienst vor prächtiger Kulisse.

Bereits zum fünften Mal lud die Interessengemeinschaft Dorfkunst Wenden zu einem Kunsthandwerkermarkt ein.

Ortenaukreis

Die fünfte Auflage der Ramsch-Party im Schlachthof in Lahr am Samstag ist bei den Lahrern und auch Menschen aus der näheren Umgebung sehr gut angekommen.

Ortenaukreis

