2,6 auf der Richter-Skala Erneut bebt die Erde im Zollernalbkreis

Burladingen - Im Zollernalbkreis hat am Mittwochmorgen erneut die Erde gebebt. Laut Landeserdbebendienst ereignete sich das Beben in der Region zwischen Burladingen und Jungingen um kurz vor 6 Uhr am Morgen und erreichte eine Stärke von 2,6 auf der Richter-Skala.