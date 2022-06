20-Jährige fährt sich in Unterreichenbach an Hang fest

1 Ein Atemalkoholvortest bei der 20-Jährigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille. (Symbolfoto) Foto: waranyu – stock.adobe.com

Am frühen Montagmorgen hat sich eine 20-jährige Autofahrerin an einem Hang in Unterreichenbach festgefahren.















Unterreichenbach - Wie die Polizei mitteilt, war die Toyota-Fahrerin gegen 0.20 Uhr auf der Bundesstraße 463 Bad Liebenzell kommend in Richtung Unterreichenbach unterwegs. Am Ortsausgang Unterreichenbach versuchte die 20-Jährige ihr Auto zu parken, fuhr sich jedoch an einem Hang fest.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Ein Vorort durchgeführter Atemalkoholvortest bei der 20-Jährigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille.