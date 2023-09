Viele zog es am Wochenende wieder zu den Veranstaltungen in der Region. Was geboten war? Eine Auswahl.

Bei schönstem Sommerwetter fand am Samstag das 22. Entenrennen des Round Table 76 in Villingen statt. 7000 nummerierte gelbe Enten stürzten sich von der Brücke beim Parkhaus am Inselhof in die Fluten der Brigach, um als Schnellste an der Bahnhofsbrücke wieder aus dem Wasser gezogen zu werden.

Hunderte Besucher kamen zum Abschluss der Sommerfest-Saison auf der Möglingshöhe in Schwenningen. Die Bauchenberg-Hexen hatten einen Abend mit reichlich Geselligkeit und Livemusik organisiert.

Beim Streetfoodfestival auf dem Muslenplatz in Schwenningen waren Foodtruck-Betreiber aus ganz Deutschland zu Gast. Es gab es jede Menge Spezialitäten – von diversen Wrap-Varianten aus einem mexikanischen Foodtruck bis hin zu afrikanischen Spezialitäten und handgemachter italienischer Pasta-Kunst.

Ein US-Car-Treffen fand am Wochenende in Unterkirnach statt. Ob neu oder historisch jeder einzelne Bolide war ein Blickfang.

Mittelalterliches Lagerleben, Marketenderstände, Met, Lagerfeuer, Feuershows, Bogenschießen, Axt werfen und Showkämpfe wetteiferten mit Auftritten der Band „Weltenkrieger“ beim dritten Michelalterfestival in Furtwangen-Linach.

Das 52. Schonacher Volksfest startete von Beginn an voll durch. Man spürte förmlich, dass jeder auf das dreitägige Fest im Obertal wartete, denn: „Da steppt der Bock“.

Menschen aus einem weitem Umkreis schätzten das bunte musikalische Programm und das Angebot der Vereine beim Aasemer Dorffest.

Ein virtuoses Ensemble aus Streichern und Bläsern eröffnete den 16. Bergstadtsommer in der St. Georgener Stadthalle.

Das Schramberger Summerland ist zu Ende, ist das im Land des Sommers Wende? Mit Regen hatte der 16. Familienspaß Anfang August begonnen und frische Temperaturen kühlten jetzt den Spaß im Festzelt am Remsbachhof. In diesem Sommer hatte das Summerland fünf Termine für die Kinder und ihre Eltern und für Urlauber zu bieten und sie wurden auch genutzt.

Zu den „Schallertagen“ trafen sich Wandergesellen verschiedener Schächte aus ganz Deutschland erstmals im Gasthaus Welschdorf in Hinterlehengericht.

Einen wunderbaren Abend in der schön dekorierten Dorfmitte erlebten die Gäste der Boller Dorfhockete.

Im Römermuseum in Hechingen-Stein war Kindererlebnistag - dabei waren Gladiatorenkämpfe ein spannender Höhepunkt. Aber die Kinder erfuhren auch viel über das Leben und die Kultur der Römer.

In Rosenfeld war Klassiktag: Bei bestem Sommerwetter haben viele Besucher alte Autos und Kräder bestaunt.

Sein erstes großes Jubiläum feiert der Strohpark Schwenningen (Zollernalbkreis). Die 25. Auflage der „Ideen aus Stroh“ wurde am Samstag eröffnet.

Viel Sympathie und Gastfreundschaft verströmte Weitingen bei seinem Heimatfest. Bis zu 4.000 Besucher sahen sich den prächtigen Umzug an.

Von weit her waren einige der Gäste am Freitag nach Rottenburg gekommen, um Michael Patrick Kelly live zu erleben. Der Singer/Songwriter hatte neue Songs mitgebracht, in denen er eigene Erlebnisse erzählt. Mit seiner Band bot er eine überzeugende Show.

Zum Auftakt der 300-Jahr-Feier von „Äschenteich“ gab es für die Gäste eine Art historischen Spaziergang durch Neu-Nuifra. Danach standen noch ein deftig-rustikales Buffet und Feiern bei Akkordeonklängen auf dem Programm.

In Neuweiler-Breitenberg wurde das 700-jährige Bestehen des Teilortes gefeiert. Auf dem Programm stand ein Elfmeter-Turnier, ein Baumsäge-Wettbewerb, Musik und Feuerwehrübungen.

Das Talhubenfest am Wochenende erinnerte an die mehr als 600-jährige Flößertradition in Unterreichenbach. Bei guten Wetter kamen viele Besucher.

Viele Besucher, gute Umsätze, ein kleines aber feines Unterhaltungsprogramm und herrliches Sommerwetter. Der Krämermarkt im Altensteiger Stadtteil Berneck erfüllte auch diesmal die Erwartungen.

In Lahr-Langenwinkel wurde das 20. Stadtteilfest auf dem Schulparkgelände gefeiert. Die Veranstaltung war ein großer Publikumserfolg.

Tausende Besucher pilgerten am Wochenende zum Mittelalterspektakel auf die Hornberger Burg. Gaukler, Musik, Geschichten – es war für jeden etwas geboten.

Besucher des Burgfests auf der Geroldseck in Seelbach haben eine faszinierende Epoche näher kennengelernt.

Die Ruster haben am Wochenende kräftig badisch gefeiert - das Ruster Straßenfest feierten wieder tausende Besucher mit.