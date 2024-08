In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Sommersound VS, Klostersommer in Calw oder Fest der Pferde in Donaueschingen: Am Wochenende war in der Region viel los.

Nachfolgend blicken wir auf einige Veranstaltungen zurück - und verlinken auf die jeweiligen Artikel.

Lesen Sie auch

Ausgezeichnete Stimmung, gut gelauntes Publikum und eine große Portion Blasmusik – am Samstag feierte das Sommersound-Festival in Villingen-Schwenningen Brass-Premiere. Zum ersten Mal standen gleich vier Bands auf der Bühne am Druckzentrum Südwest.

Das Sommersound-Areal in Villingen-Schwenningen wurde am Sonntag zum Abenteuerland. Mit 5000 begeisterten Fans und der Band Pur ging das Festival am Sonntag in die finale Runde.

Auf einem Paar Ski, einem Snowboard oder gleich im Spaß-Mobil über rund 50 000 Liter Wasser – das ist das Ziel des Schönwälder Waterslide-Contests, der nun zum mittlerweile zwölften Mal stattfand.

Leckereien, Musik und gutes Wetter lockten am Wochenende zahlreiche Besucher zum Sommerfest der Oberkirnacher Feuerwehr.

Viel Vergnügen versprechen die Fahrgeschäfte beim Schwenninger Volksfest. Seit Freitag drehen sich die Karussells auf dem Messegelände.

Wetterkapriolen übers Wochenende machten dem Reitturnier der Familie Frese, dem „Fest der Pferde“ ein wenig zu schaffen und leider sagte Olympiasieger Michael Jung seine Teilnahme kurzfristig ab. Volle Ränge sorgten trotzdem für eine tolle Kulisse auf den Immenhöfen in Donaueschingen.

Das Bluesrock-Trio um Henrik Freischlader eröffnete am Freitag das Innenhof-Festival in Villingen. Die Musiker zelebrierten den Bluesrock in ruhigeren Balladen und krachenden Songs – und begeistern die Besucher ein ums andere Mal mit Improvisationen und Soli.

Hits wie „Ti amo“ und „Volare“ und die leckere Pasta von Chef-Köchin Birgit Stiehle lassen die Besucher der „italienischen Nacht“ in Sulz wie im Urlaub fühlen. Tags zuvor spielte das Wetter allerdings nicht so mit. Doch auch bei Regen gibt es ein Gegenmittel: Cocktails.

Sommerzeit ist Ferienzauberzeit in Rottweil. Und der hat nicht nur Tradition, sondern hat sich über die Jahre zu einem Festival der Generationen entwickelt. Am Samstag sorgte die Coverband „Acoustic Heroes“ am Wasserturm für Festivalstimmung.

Beim großen Familiensonntag des Rottweiler Ferienzaubers ist für jeden etwas dabei. Ob mutige Sportler oder leise Zuhörer – alle kommen auf ihre Kosten.

Ins „Schwabenalter“ gekommen ist die traditionelle „Zwiebelberdahocketse“ in Eckenweiler, die von der örtlichen Verwaltung, der Feuerwehr, dem Sportverein und dem Obst – und Gartenbauverein 1984 ins Leben gerufen wurde. Über das Wochenende zog das Fest einmal mehr eine große Masse von Besuchern an.

Die Drehscheiben standen im Vorfeld nicht still, die Hände formten fleißig Kunstwerke. Die Ergebnisse präsentierten Marktbeschicker, die selbst aus Dresden und Frankreich angereist waren, auf dem zweitägigen Freudenstädter Töpfermarkt am Samstag und Sonntag.

Von Regengüssen sind die Publikumsgäste des Albstädter Band-Sommers nicht mehr zu beeindrucken. Der am Freitagabend war zwar besonders heftig, aber weder die Konzertbesucher noch Lisa Steigmayer und ihre Band räumten die Stellung.

Seit beinahe 70 Jahren ist das Hoffest fester Bestandteil einer jeden Sommerfreizeit auf dem Ebinger Waldheim. Die am Freitagabendwar trotz Regenguss ein voller Erfolg.

Beim Calwer Klostersommer unterhielt Chris de Burgh das Publikum am Freitagabend nahezu allein mit Gitarre, Klavier und seiner Stimme im ausverkauften Kloster Hirsau. Die Stimmung wäre sicher noch besser gewesen, hätte es nicht geregnet.

Bei der Phil Collins & Genesis Tribute Show ist Samstagabend beim Calwer Klostersommer kein Sitzplatz mehr frei. Die Zuhörer bekommen in perfektem Remake die bekanntesten Hits des britischen Originals und dessen Band Genesis dargeboten.

Das Klosterfest im Rahmen des 875-jährigen Stadtjubiläums war ein großer Erfolg. Viele Besucher kamen nach Bad Herrenalb – und da gab es vieles zum Schauen, Staunen und Schmecken.

Die Seelbacher Freilichtspiele feiern runden Geburtstag: In diesem Jahr geht die 20. Auflage über die Bühne. Zu diesem Anlass wurde am Freitagabend eine Ausstellung im Kreuzgang des Rathauses eröffnet, die an alle bisherigen Aufführungen erinnert. Die Resonanz bei der Vernissage war groß.

Die erste sportliche Begegnung zwischen der SG Oberweier-Friesenheim-Heiligenzell und Dorlisheim brachte die Menschen auf dem Fußballgelände in Oberweier zusammen. Weitere Spiele sind bereits in Planung.