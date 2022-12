1 Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Nagold nahmen bei dem 47-jährigen Audi-Fahrer alkoholische Beeinflussung wahr. (Symbolfoto) Foto: lassedesignen – stock.adobe.com

Nach einem Unfall in Wildberg-Sulz mit einem Gesamtsachschaden von etwa 23.000 Euro hat ein 47-jähriger Autofahrer am Samstagabend seinen Führerschein abgeben müssen.















Link kopiert

Wildberg-Sulz - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann gegen 18.30 Uhr auf der Kirchstraße in Sulz am Eck unterwegs und stieß mit seinem Auto gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford. Dieser wurde durch Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Opel geschoben.

Der Audi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Nagold nahmen bei dem 47-jährigen Audi-Fahrer alkoholische Beeinflussung wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zirka 2,1 Promille. Dem Mann wurde in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten.

Der 47-jährige Audi-Fahrer hat nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.