1 Kölns Coach Steffen Baumgart bei einer Trainingseinheit in dieser Woche auf dem Geißbock-Gelände. Foto: Frederico Gambarini

Zum vierten Mal wird der Bundesligist 1. FC Köln sein einwöchiges Sommertrainingslager im Öschberghof absolvieren. Am Sonntag gegen 13.30 Uhr werden Trainer Steffen Baumgart und sein Team eintreffen.















Nach einem Essen werden die Kölner dann um 16.30 Uhr ihre erste Trainingseinheit auf dem Sportplatz in Aasen absolvieren. In der kommenden Woche planen die "Geißböcke" – bis auf Freitag und Samstag – täglich (10 und 16 Uhr) ihre Trainingseinheiten, die öffentlich sein werden.

Große Vorfreude wieder beim SV Aasen

Beim SV Aasen ist die Vorfreude auf das Wiedersehen mit den inzwischen "alten Bekannten" aus Köln riesengroß. "Im Vergleich zu den Vorjahren haben sie auch keine zusätzlichen Wünsche. Für uns steckt in der täglichen Organisation auch schon viel Routine", so Rainer Hall, der Vorsitzende der Aasener.

Die Kölner werden am Freitag, 8. Juli (18 Uhr), in Singen gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau testen. Am Samstag, 9. Juli (15 Uhr), geht es in Bad Dürrheim gegen Grashoppers Zürich. Der Traditionsklub beendete die vergangene Saison in der Schweizer Super League auf Platz acht.

Gute Ticket-Resonanz für das Kölner Spiel gegen Zürich

Der Vorverkauf für das Spiel in Bad Dürrheim läuft gut. "Wir rechnen mit rund 2500 Zuschauern und werden den Fans auch mit einem Rahmenprogramm sehr viel bieten", betont Benjamin Wildgruber, der Vorsitzende des FC Bad Dürrheim.

Helene Fischer und Udo Jürgens

Die Kölner sind am vergangenen Montag in ihr Vorbereitungsprogramm eingestiegen. Am Mittwoch bat Chefcoach Steffen Baumgart zu seinem schon kuriosen Disco-Training, das bereits bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr für ziemliches Aufsehen am Geißbock-Gelände sorgte. Dies bedeutet, dass die Mannschaft unter den offenbar viel zu lauten Klängen von Helene Fischer und auch Udo Jürgens ("Griechischer Wein") rund 90 Minuten lang Ausdauerläufe absolvieren. Am Mittwoch waren die Kölner Profis bei 28 Grad Wärme danach auch sichtlich erschöpft. Die Frage war nur, ob körperlich oder mental von der musikalischen Untermalung. Steffen Baumgart ist bekennender Fan des deutschen Schlagers. Deshalb auch dieses Lieder-Menü. In den Tagen in Aasen droht seinen Spielern aber offenbar keine Wiederholung.

Angeschlagener Jonas Hector möchte mit dabei sein

Kapitän und Kultfigur Jonas Hector hofft sehr, die Reise auf die Baar mitmachen zu können. Seit dem letzten Saisonspiel gegen Stuttgart plagen den Verteidiger hartnäckige muskuläre Probleme. Zumindest ein effektives Aufbautraining möchte der Verteidiger im Trainingslager absolvieren.

Neuzugänge stehen auch im Mittelpunkt des Interesses

Im Mittelpunkt werden auf der Baar auch die Kölner Neuzugänge wie Steffen Tigges (vom BVB), Denis Huseinbasic (Kickers Offenbach), Linton Maina (Hannover 96), Eric Martel (Leipzig) und Kristian Pedersen (Birmingham) stehen, die sich gut präsentieren wollen.

Ihr erstes Testspiel absolvieren die Kölner an diesem Freitagabend beim TuS Mondorf, in dem Steffen Baumgart gleich mit drei Teams in 90 Minuten plant.

Spannend wird auch für Christian Keller die Rückkehr in seine Heimat sein. Der gebürtige Gutmadinger ist seit 1. April neuer Sport-Geschäftsführer bei den Rheinländern, arbeitete bekanntlich zuvor sehr erfolgreich bei Jahn Regensburg.