1 Steffen Baumgart und Co. werden Anfang Juli wieder auf der Baar ihr Trainingslager absolvieren. Dann vielleicht als Europa-League-Teilnehmer. Foto: Eibner

Bereits zum vierten Mal wird Fußball-Bundesligist 1.FC Köln vom Sonntag, 3. Juli bis Sonntag, 10. Juli, sein Sommer-Trainingscamp im Öschberghof aufschlagen. Ein Testspiel gegen Grasshoppers Zürich ist für den 9. Juli in Bad Dürrheim geplant.















Link kopiert

Zuvor – vom 7. bis 12. Juni – absolviert das deutsche U20-Team der Frauen ebenfalls ein Trainingslager. Der WM-Teilnehmer wird in Aasen trainieren, aber ein Hotel in Donaueschingen oder Villingen beziehen. Das deutsche U20-Team der Frauen wird im August an der WM in Costa Rica teilnehmen. Im Rahmen des einwöchigen WM-Vorbereitungslehrganges im Schwarzwald-Baar-Kreis soll auch ein Test-Länderspiel stattfinden.

Ebenso dürfte neben dem 1. FC Köln noch ein weiteres Top-Team im Sommer ein Trainingslager im Öschberghof absolvieren. Rainer Schwarz, der Pressesprecher des Hotels, bestätigt die laufenden Verhandlungen. Nach Informationen unserer Zeitung soll auch ein Premiere-League-Klub unter den Interessenten sein. "Ich denke, dass wir bis in ein, zwei Wochen hier Klarheit haben", betont Rainer Schwarz.

In Villingen in diesem Sommer wohl kein "großes" Testspiel

Ob allerdings zum Beispiel in Villingen in diesem Sommer wieder ein ähnlicher Testspielhit wie im vergangenen Jahr – zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln vor 6000 Zuschauern – läuft, ist fraglich. 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan hat jedenfalls bislang keinerlei Anfragen von diversen Agenturen.

Fix ist aber, dass der 1.FC Köln vom Sonntag, 3. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, wieder zu Gast im Öschberghof ist. Am Samstag, 9. Juli (15 Uhr), werden die Kölner in Bad Dürrheim ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Grashoppers Zürich austragen.

Große Vorfreude beim SV Aasen

Die Vorfreude beim SV Aasen, der für seine Top-Rasenplätze inzwischen sogar über Deutschlands Grenzen bekannt ist, sowie beim Spiel-Gastgeber FC Bad Dürrheim ist schon riesengroß.

Rainer Hall, der Vorsitzende des SV Aasen, und sein Helferteam haben die Kölner bei ihren vergangenen Besuchen ins Herz geschlossen. "Die Mannschaft ist sehr sympathisch, sehr nahbar auch für die Zuschauer und Fans, die dann wohl auch ohne Einschränkungen die Trainingseinheiten in dieser Juli-Woche besuchen können", so Rainer Hall. "Auch wenn bei uns im vergangenen Jahr der FC Barcelona zu Gast war – die Besuche der großen Mannschaften werden nicht zur Routine, denn jedes neue Trainingslager ist auch für uns eine neue Herausforderung", betont der Aasener Vorsitzende.

Benjamin Wildgruber: "Das ist eine spannende Konstellation"

Benjamin Wildgruber, der Vorsitzende des Landesligisten FC Bad Dürrheim, der beim Testspiel rund 80 Helfer im Einsatz haben wird, freut sich schon riesig auf den 9. Juli. "Diese Begegnung zwischen Köln und Grasshoppers birgt eine spannende Konstellation. Die Kölner sind vielleicht dann für die Europa-League qualifiziert. Somit könnten sie eventuell noch mehr Zuschauer anlocken. Grashoppers ist in der Schweiz ein großer Traditionsverein, der aufgrund des kurzen Anfahrtsweges, auch einige Anhänger mitbringen wird. Also 6000 Zuschauer können wir am 9. Juli aufnehmen", schmunzelt Benjamin Wildgruber. Seit diesen Montag läuft auch bereits online der Ticket-Vorverkauf.

Die Kölner werden übrigens am Freitag, 8. Juli (18 Uhr), in Singen schon ein Testspiel austragen. Dann geht es für Coach Steffen Baumgart und Co. gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau.