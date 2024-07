1.FC Altburg im WFV-Pokal: „Wir sind Feuer und Flamme“

1 Mit dem Final-Sieg im Bezirkspokal gegen den SV Rohrau hatte sich der 1.FC Altburg (in Weinrot) für den WFV-Pokal qualifiziert. Foto: Kraushaar

Der 1. FC Altburg geht im WFV-Pokal gegen Landesligist SV Nehren als Underdog ins Rennen. Trotzdem will er in die nächste Runde.









Link kopiert



1. FC Altburg – SV Nehren (Sonntag, 15.30 Uhr). Als einer der 16 württembergischen Bezirkspokalsieger startet der 1. FC Altburg am Sonntag in den WFV-Pokal. Der Bezirksligist zog in der ersten Runde mit dem SV Nehren einen Landesligisten – und will den Schwung aus dem gewonnen Finale gegen den SV Rohrau mitnehmen. „Die Mannschaft ist heiß. Wir sind Feuer und Flamme“, sagt FCA-Spielleiter Michael Holzäpfel.