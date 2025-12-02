1.CfR Pforzheim: Das sagt Armin Redzepagic zu seiner Premiere

Mit einem 2:2-Unentschieden beim Türkischen SV Singen feiert der ehemalige Nagolder Trainer Armin Redzepagic seinen Einstand beim 1. CfR Pforzheim.
Da war mehr drin: Mit einem 2:2-Unentschieden trennte sich der 1. CfR Pforzheim unter seinem neuen Coach Armin Redzepagic in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg vom Türkischen SV Singen. Der CfR führte nach Toren von Daniel Niedermann (3., Elfmeter) und Joao Victor Schick (32.) lange mit 2:0, ehe Abdoulie Mboob (51.) und Ege Öztürk (70.) mit ihren Treffern für die seit der 44. Minute in Unterzahl spielenden Singener die Redzepagic-Premiere trübten.