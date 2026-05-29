Ende August erscheint der neue Roman der Bestsellerautorin, jetzt gibt es Tickets für ihre Lesetour. Caroline Wahls neue Heldin ist eine Hochstaplerin – und hat auch ihre Autorin verändert.
Kiel - Bestsellerautorin Caroline Wahl hat sich beim Schreiben ihres neuen Romans nach eigenen Worten von ihrer Hauptfigur anstecken lassen - einer jungen Hochstaplerin. "Ich wurde selbst parallel auch dreister", sagte Wahl im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Dreistigkeit der Protagonistin zu spielen und sich in die Rolle "reinzutasten", habe auch ihr Leben beeinflusst.