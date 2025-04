1950er Jahre in Rottweil

1 Die 1950er Jahre stoßen auf großes Interesse. Foto: Siegmeier

„Die 1950er Jahre in Rottweil" waren ein dynamisches Jahrzehnt – in jeglicher Hinsicht. Das zeigt die Schau im Kunstraum Rottweil.









„Oh schau mal, weißt du noch?“, „Oh, diese Kleiderbügel haben wir auch noch daheim“ – die Ausstellung „Die 1950er Jahre in Rottweil“ sorgte bei der Vernissage am Sonntag im Dominikanermuseum nicht nur dafür, dass das zahlreich erschienene Publikum schnell miteinander ins Gespräch kam, sondern auch in Erinnerungen schwelgte.