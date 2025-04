Wien - Die österreichische Schauspielerin Waltraut Haas ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Die Darstellerin, die mit Heimatfilmen und Komödien wie "Im weißen Rössl" oder "Wenn der Vater mit dem Sohne" berühmt wurde, starb am Mittwochmorgen. Das teilte ihr Management mit.

Dem österreichischen Publikum war Haas vor allem als Mariandl in ihrem ersten Film "Der Hofrat Geiger" aus dem Jahr 1947 bekannt. In dem Streifen spielte sie an der Seite von Paul Hörbiger. In der Operetten-Verfilmung "Im weißen Rössl" (1960) spielte sie mit Peter Alexander. Mit Heinz Rühmann war sie in "Wenn der Vater mit dem Sohne" zu sehen.

Die Wiener Darstellerin, die neben einer Schneiderlehre Schauspielunterricht genommen hatte, spielte auch auf Theaterbühnen. Haas arbeitete bis ins hohe Alter. Zuletzt war sie 2020 im TV-Film "Das Glück ist ein Vogerl" als Wachkomapatientin zu sehen.