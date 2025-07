19 Verletzte bei Volksfest: Rheinkirmes: Feuerwerk nach Unglück auf der Kippe

4 Ein Feuerwerkskörper explodierte in zu niedriger Höhe über den Zuschauen. Foto: David Young/dpa 4 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Düsseldorfer Rheinkirmes gehört zu den größten Volksfesten in Deutschland. Ein Höhepunkt ist dort das große Feuerwerk. Dabei läuft diesmal etwas schief.







Düsseldorf - Es sollte ein entspannter Abend und Start ins Wochenende werden. Zahlreiche Menschen zog es am Freitagabend in Düsseldorf an den Rhein. Ihr Ziel: das Feuerwerk der Rheinkirmes. Doch aus dem farbenfrohen Spektakel bei einem der größten Volksfeste in Deutschland hoch oben am Himmel wurde ein Alptraum. Aus bislang ungeklärter Ursache explodierten einige Feuerwerkskörper viel zu nah am Boden und trafen Menschen unterhalb und auf der Rheinkniebrücke.