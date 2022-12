1 Foto: Archivbild Wegner

Fachbereichsleiterin Susanne Gwosch hat in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres über den aktuellen Stand bei den Stadtfest-Planungen informiert.















Schramberg - Das werde im ja Gremium immer wieder nachgefragt, sagte sie lächelnd in Richtung eines nickenden Dominik Dieterle (CDU), der diese Anfrage zuletzt im Zwei-Sitzungs-Rhythmus gestellt hatte. Die Sorge, dass es wieder nichts mit dem Fest werden könnte, konnte Gwosch nehmen: " Nach dem Anmeldeschluss am 25. November haben wir 19 teilnehmende Vereine – jetzt sind wir am Rahmenprogramm", so Gwosch. "Die Planungen laufen, das Fest wird stattfinden."

So sei inzwischen eine externe Band engagiert, technische Fragen würden geklärt. Es würde wieder die beiden Bühnen- und Standschwerpunkte am Rathaus sowie am Vorplatz der St.-Maria-Kirche geben. Die Marktstraße verbinde diese beiden Punkte; dort seien Spielprogramme für Kinder geplant ebenso wie eine Teenager-Disco im Foyer des Bärensaals, informierte Gwosch.