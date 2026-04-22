19 Millionen Passagiere: Frankfurts neues Passagier-Terminal geht ans Netz

Nach mehr als zehn Jahren Bauzeit öffnet das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen. Zum Auftakt gab es viel Lob und Schulterklopfen.
Frankfurt/Main - Am Frankfurter Flughafen hat die Betreibergesellschaft Fraport ein drittes Passagierterminal eröffnet. Das vier Milliarden Euro teure Projekt sei ein starkes Zeichen für den Luftverkehr und belege die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, erklärte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) beim Festakt. Die Bundesregierung werde bis zum Sommer ein neues Luftverkehrskonzept vorlegen.