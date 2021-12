2 Nichts ist für ewig in Stein gemeißelt: Zig tausend Nagolder Schüler besuchten die Zellerschule. Ein Großteil der Gebäude soll abgerissen werden – darunter auch der Haupttrakt mit dem Buntsandstein-Relief neben dem Eingang. Foto: Fritsch

Die Sanierung und der teilweise Neubau der Zellerschule ist auf dem Weg: Der Gemeinderat Nagold hat den notwendigen Baubeschluss dafür gefasst. Derzeit geht man von einem Investitionsvolumen von rund 19 Millionen Euro aus. Doch die genauen Planungen stehen noch aus.















Nagold - Beschlossen hat der Rat in der Sitzung ebenfalls die Anwendung eines "Planer-Auswahlverfahrens". Dafür wurde das darauf spezialisierte Büro Drees & Sommer GmbH aus Stuttgart beauftragt, für die eigentliche Objekt- und weitere Fachplanung der Zellerschule nun – je nach Auftragswertschätzung – in die Ausschreibung eines sogenannten EU-weiten "Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb" oder alternativ national in eine "Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb mit Bieterpräsentation" zu starten. Welches Verfahren letztlich gewählt werde, hänge von der endgültigen "Auftragswertschätzung" ab. Allein die Begleitung dieser Ausschreibung wird die Stadt Nagold rund 60 000 Euro brutto kosten.

Erste Mittel sind eingestellt

Allerdings sind im laufenden Haushalt bereits Mittel für die Zellerschule von knapp 980 000 Euro eingestellt. Die aber mit Blick auf die mutmaßlichen Gesamtkosten von aktuell erwarteten knapp 19 Millionen Euro nur eine allererste Rate darstellen können. Wobei – im Zusammenhang mit den Haushaltsreden der Spitzen der im Gemeinderat vertretenden Parteien, die eine höhere Schuldenaufnahme für die Bewältigung der anstehenden Schulsanierungen in Nagold gefordert hatten – auch bereits die Summe von 25 Millionen Euro als voraussichtliche Gesamtkosten für die Neugestaltung der Zellerschule genannt wurden.

Ursprünglich – so der Wortlaut der Sitzungsvorlage zum jetzigen Baubeschluss für die Zellerschule – war man seitens der Stadt als Schulträger von einem Bauvolumen knapp jenseits von 9,15 Millionen Euro ausgegangen, um die Schule fit für die Zukunft zu machen. Grundlage dafür sei die ursprüngliche Machbarkeitsstudie gewesen, auf deren Grundlage auch bereits seit Juni 2018 eine Förderzusage des Landes in Höhe von knapp zwei Millionen Euro für das Projekt vorgelegen habe. Nach der weiteren Entwurfsplanung mit der notwendigen Kostenfortschreibung hätten sich dann bereits die Sanierungskosten auf fast 14 Millionen Euro hochaddiert. In einer weiteren Variante sei dann aufgrund des angepassten Raumprogramms und des Schulkonzepts (Anmerkung: als Gemeinschaftsschule) auch noch ein Anbau nötig geworden, der nach der Kostenschätzung in der Basisvariante 16,4 Millionen Euro und in dem von der Schule eigentlich erwünschten Umfang sogar gut 19 Millionen Euro gekostet hätte.

Zunächst ein Planungsstopp

Daraufhin seien im Mai 2019 die weiteren Planungen seitens der Stadt zunächst gestoppt worden, um die neuen Erkenntnisse erst einmal in einer weiteren Machbarkeitsstudie zu verarbeiten. Woraufhin im Rahmen einer Klausurtagung der Gemeinderat noch zum Jahresende 2019 die sich daraus ergebenen verschiedenen "Möglichkeiten und Optionen erörtert" habe. Unter anderem sei zeitweise sogar eine Priorisierung der Sanierung des OHG gegenüber der Zellerschule diskutiert worden – was sich aber letztlich nicht durchsetzen konnte. Stattdessen entschied sich der Gemeinderat für einen Teilabriss (Nord- und Ostflügel), einen damit verbundenen Neubau und den Erhalt, beziehungsweise die Sanierung, des Westflügels der Zellerschule.

Erneute Abstimmung mit dem Regierungspräsidium

Dies musste aber nun neu auch mit dem Regierungspräsidium abgestimmt werden, was sich Corona-bedingt "leider etwas schwierig" gestaltet habe, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. So hätten "umfangreiche Dokumente und Unterlagen nachgeliefert werden" müssen, aber schließlich konnte im August diesen Jahres der abgestimmte Antrag gestellt werden. Dabei sprechen für den Abriss des Nord- und Ostflügels zahlreiche Argumente: So würden in den Bestandsgebäuden die Anforderungen an den Brandschutz nicht erfüllt werden können. Auch sei die Statik für eine Sanierung "nicht ausreichend, beziehungsweise der Aufwand wäre exorbitant hoch". Zudem entspräche die Bauphysik "in Bezug auf Wärmeschutz, Raumakustik und Lüftung in keiner Weise den Anforderungen" der Gegenwart mehr. Zusätzlich gebe es vorhandene Schadstoffe: so habe man PAK (Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe; gelten als krebserregend) im Parkettkleber und in den Stampfasphaltplatten im Untergeschoss gefunden, sowie PCB (Polychlorierte Biphenyle; gelten als giftig und krebsauslösend) in der Wandbeschichtung ebenfalls im Untergeschoss.

Fehlende Barrierefreiheit

Auch bestehe für eine Inklusions-Fähigkeit in den vorhandenen Gebäuden keine Barrierefreiheit. Was unter dem Strich eine "grundlegende Sanierung mit Umbau" teurer machen würden als ein Ersatzneubau, "so dass ein Abriss und ein an der Pädagogik orientierter moderner Neubau nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die pädagogisch bessere Lösung" darstelle. Dieser Meinung schloss sich nach einer Begehung der Zellerschule auch eine Schulbaukommission mit Beteiligung des Kultusministeriums an, die zu dem Ergebnis gekommen sei, dass – Zitat: "der Nord- und Ostflügel der Zellerschule aus baulichen Gründen und wegen fehlender Erweiterungsmöglichkeiten für schulische Zwecke aufgegeben werden kann".

Tatsächlich sei noch im November auch ein Änderungsbescheid zum ursprünglichen Förderbescheid aus dem Jahr 2018 bei der Stadt Nagold eingegangen, der sich allerdings nur noch auf den zu erhaltenden Westflügel beschränkt. "Naturgemäß wurde die Fördersumme auf 736 000 Euro reduziert", so die Sitzungsvorlage. Gleichzeitig sei jedoch die Förderzusage für die Sanierung des Westflügels bis Ende 2025 verlängert worden. Ebenfalls im November sei auch bereits die Genehmigung für die Aufgabe und damit den Abbruch des Nord- und Ostflügels der Zellerschule eingegangen.

Sowohl der Baubeschluss als auch die Vergabe der Begleitung des Ausschreibungsverfahrens wurden – bei jeweils drei beziehungsweise einer Stimmenenthaltung – vom Gemeinderat nach Nagolder Lesart einstimmig angenommen.