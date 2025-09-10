19-Jähriger in Haft: Mit Schusswaffe in Mössingen zur Herausgabe von Geld bedroht

Die Polizei hat einen 19-Jährigen wegen Verdachts auf schwere räuberische Erpressung festgenommen. Er soll in Mössingen einen Bekannten mit einer Schusswaffe bedroht haben.
Unter anderem wegen des dringenden Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ist am Freitag, 5. September, ein 19-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Der Heranwachsende befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Das haben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben.