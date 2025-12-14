19-Jähriger in Balingen kontrolliert: Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs
Der 19-Jährige wurde von der Polizei kontrolliert, weil er sich auffällig verhalten hatte. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Nach einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Balingen sieht sich ein 19 Jahre alter Mann mit mehreren Strafanzeigen konfrontiert. Der junge Fahrer war in der Nacht zum Sonntag einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen.

Gegen 2 Uhr bemerkten die Beamten den Mann auf einem Parkplatz, als er den Motor seines Fahrzeugs laut aufheulen ließ. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 19-Jährige weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war noch für das Fahrzeug ein Versicherungsschutz bestand.

 

Zudem waren die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet, und das Fahrzeug war nicht ordnungsgemäß zugelassen. Um eine weitere Nutzung des Autos zu verhindern, beschlagnahmte die Polizei sowohl die Fahrzeugschlüssel als auch die entwendeten Kennzeichen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 19-Jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten.

 