19-Jähriger in Balingen kontrolliert: Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Der 19-Jährige wurde von der Polizei kontrolliert, weil er sich auffällig verhalten hatte. Nach einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Balingen sieht sich ein 19 Jahre alter Mann mit mehreren Strafanzeigen konfrontiert. Der junge Fahrer war in der Nacht zum Sonntag einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen.







Gegen 2 Uhr bemerkten die Beamten den Mann auf einem Parkplatz, als er den Motor seines Fahrzeugs laut aufheulen ließ. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 19-Jährige weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war noch für das Fahrzeug ein Versicherungsschutz bestand.