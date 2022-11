Theater, Konzerte und mehr - das war am Wochenende in der Region los

11 Die Band Vex serviert Groovecore – eine Musikrichtung "irgendwo zwischen Papas Spaltaxt und Mamas Kirschkuchen", wie es die Jungs selbst beschreiben. Foto: Kommert

Theater, Märkte, Ski-Börse: Ein Überblick über die Veranstaltungen am Wochenende in der Region.















Egal ob Konzert, Feier, Markt oder Messe: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Veranstaltungsbericht.

Brachiale Klänge, voller Einsatz und Fans, die komplett mitgehen – so lässt sich das Konzert der Kinzigtaler Band Vex im Wilden Michel in Linach zusammenfassen.

Die Reihe Story VS weckte während eines Abends in Ton und Bild reichlich Emotionen und entführte das Publikum in der bis auf den letzten Sitzplatz belegten neuen Tonhalle in den hohen Norden.

Das Jubiläumjubiläumsjahr zum 50. Jahrestags seit der Geburt von Villingen-Schwenningen endete mit Pauken und Trompeten und einem Großen Zapfenstreich im Spitalgarten.

Bereits eine Woche vor dem ersten Advent wird in Albstadt-Burgfelden die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Die Schdoale-Gratzer haben zum Adventszauber am Bürgerhaus eingeladen.

38 Aussteller haben beim siebten adventlichen Kunstmarkt rund um das Geislinger Wasserschloss ihre Arbeiten gezeigt.

Lichterglanz light, aber nicht minder lebendig: Zahlreiche Besucher genossen am Samstag die Atmosphäre in der Hechinger Innenstadt und verbanden einen Einkaufsbummel mit gemütlichem Beisammensein.

Die Band "Noble Composition" feierte am Freitag in der Alten Seminarturnhalle in Nagold glänzende Erinnerungen an die schwedische Pop-Gruppe ABBA.

Das war ein echtes Jubiläum: Bereits seit 50 Jahren richten die Wintersportler des VfL Nagold ihren Ski-Flohmarkt für gebrauchte Wintersportartikel aus.

Jetzt kann der erste Schnee kommen: Viele Wintersportfans haben sich am Samstag beim gut besuchten Ski-Basar des Schneelaufvereins Rottweil mit gebrauchten Wintersportartikeln eingedeckt.

Nach zwei Jahren Zwangspause ist der Advent am Freitag mit dem Aichhalder Sternenzauber praktisch wieder wie vor Corona eingeläutet worden.

Endlich hieß es in Waldmössingen wieder: Gemeinsam mit der Familie durch den Markt schlendern, mit Glühwein Hände und Magen erwärmen und hier und da ein Schwätzchen halten.

In der nahezu voll besetzten Schwarzwaldhalle in Baiersbronn kamen Volksmusik und Schlagerfans bei der "großen Starparade" voll auf ihre Kosten.

Ortenaukreis

Nach zweijähriger Corona-Pause findet nun endlich der 567. Katharinenmarkt in Seelbach statt. Bereits am Samstagabend waren viele Besucher zum historischen Auftakt in den Klostergarten gekommen.